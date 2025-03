In diesem Jahr feiert die Weiterbildung „Sauna-Meister:in“ des Düsseldorfer IST-Studieninstituts ihr 15-jähriges Bestehen und der neue Seminarstandort Bern zugleich seine Einweihung. Ab April kann man die berufsbegleitende Weiterbildung auch in der Schweiz per Fernunterricht absolvieren. Das integrierte Seminar findet im Erlebnisbad Bernaqua in Bern statt. Weite Wege zu Seminaren in Deutschland entfallen somit. In der dreimonatigen Weiterbildung werden die Teilnehmer auf die Aufgaben in Saunabetrieben vorbereitet. Dabei werden die Inhalte regelmäßig auf Aktualität überprüft. Das Studienmaterial etwa wurde gerade überarbeitet. Neben anatomischen und physiologischen Grundlagen werden die therapeutische und medizinische Wirkungsweise des Saunabadens, der Aufgüsse und der verwendeten Düfte vermittelt. Zudem erlernen die angehenden Profis Saunazeremonien und Aufgussvariationen selbst durchzuführen und Sauna-Events zu organisieren. Anmeldungen für den Kursstart im April werden bereits entgegengenommen. www.ist.de