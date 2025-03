Das Luxury-Boutique-Hotel The Amauris Vienna hat Mike Faber zum General Manager berufen. Mit über 25 Jahren Erfahrung in der internationalen Luxushotellerie tritt er die Nachfolge von Nicole Zandt an, die das Hotel seit seiner Eröffnung im Februar 2023 geleitet hat. Im Laufe seiner Karriere hat Faber Erfahrungen in Führungspositionen bei Hotelgruppen wie Banyan Tree und Melia Hotels International gesammelt. Seit 2019 war er an der Seite von Nicole Zandt tätig und begleitete das The Amauris Vienna als Director of Sales & Marketing zur Neueröffnung im Februar 2023. Seine Vision verbindet Eleganz mit authentischer Herzlichkeit. Er sieht das Hotel als einen Ort, an dem Luxus und Persönlichkeit harmonieren und Reisende aus aller Welt ein Zuhause auf Zeit suchen und eine Atmosphäre, die in Erinnerung bleibt.