Das Hotel Auerhahn am Schluchsee/Hochschwarzwald ist nach umfangreicher Sanierung wieder geöffnet worden. Zugleich kehrte das Traditionshaus mit seiner über 400-jährigen Historie wieder in die Hände von Familie Tröndle zurück, nachdem es einige Jahre verpachtet worden war. Gastgeber Marius Tröndle leitet auch das Boutique-Hotel Mühle am Schluchsee, dessen Restaurant mit zwei Michelin-Sternen dekoriert ist. Diesen kulinarischen Fokus will Tröndle nun auch im Auerhahn setzen – mit einer Fusion-Küche aus französischen und Schwarzwälder Elementen, regionalen Zutaten und innovativen Arten der Zubereitung. Tradition und Moderne prägen auch das Gesamtkonzept. Die Zimmer und Suiten wurden mit hochwertigen Materialien und viel Holz ausgestattet, das Design ist puristisch und klar. Dies gilt auch für das Spa. Es bietet einen Indoor Pool mit Gegenschwimmanlage, einen Außenbereich, Entspannungsmöglichkeiten und ein Solebecken. Zwei Saunen und zwei Dampfbäder stehen ebenfalls zur Verfügung.