Give Back Beauty erwirbt AB Parfums SpA

Angelini Industries und Give Back Beauty (GBB) haben eine Vereinbarung unterzeichnet, wonach Give Back Beauty AB Parfums SpA erwirbt, früher bekannt als Angelini Beauty SpA, mitsamt seinen Tochtergesellschaften, Vermögenswerten, Marken und Lizenzen.

AB Parfums ist auf die Kreation, Entwicklung, Vermarktung und den weltweiten Vertrieb von Düften für Modemarken spezialisiert, darunter die italienische Marke Trussardi, deren Parfummarke im Besitz von AB Parfums ist, und Laura Biagiotti. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen große Marken der L’Oréal-Gruppe, wie Ralph Lauren, Maison Margiela, Cacharel, Diesel, Azzaro und Viktor & Rolf.



AB Parfums ist in Schlüsselmärkten wie Italien, Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Spanien und Portugal tätig und beschäftigt rund 200 Mitarbeiter.



AB Parfums wurde 2013 unter dem Namen Angelini Beauty gegründet und gehört seither zu Angelini Industries – einem multinationalen italienischen Konzern, der in den Bereichen Gesundheit, Industrietechnologie und Konsumgüter tätig ist.



GBB, dessen Markenportfolio ständig erweitert wird, ist heute ein exklusiver globaler Partner für Marken wie Tommy Hilfiger, Elie Saab, Chopard, Zegna, Philipp Plein und Mercedes-Benz. GBB arbeitet auch mit Dolce&Gabbana, Olaplex und Billie Eilish über hybride Vertriebs- und Geschäftsmodelle zusammen.

In nur vier Jahren hat GBB seinen Nettoumsatz von 42 Millionen Euro auf über 300 Millionen Euro gesteigert und strebt an, im Jahr 2025 die 400-Millionen-Euro-Marke zu überschreiten. Die Produkte des Unternehmens werden in über 130 Ländern vertrieben, was auf die Expertise von GBB als Markenbildner und auf das einzigartige Werteversprechen zurückzuführen ist. Dazu gehören eine ausgeprägte soziale Verantwortung, ein kategorienübergreifendes Produktangebot, ein umfassendes globales Vertriebsnetz, digitale Exzellenz und maßgeschneiderte Partnerschaftsmodelle für Marken und Celebrities.



Die Integration von AB Parfums wird den Wettbewerbsvorteil von GBB auf dem Kosmetikmarkt, insbesondere bei den Düften, stärken. www.givebackbeauty.com