Bereits seit Anfang des Jahres bereichert der mehrfach prämierte Spitzenkoch Alexander Mayer das Fine-Dining Restaurant Eatrenalin als Head Chef. Mayer war zuletzt für die Küche des Atlantic Restaurant im Hotel Atlantic Hamburg verantwortlich und wurde dort vom Guide Michelin mit einem Stern ausgezeichnet. Nun dürfen Feinschmecker besonders gespannt sein: Ab dem 21. März wird das erstklassige Acht-Gänge-Menü, mit Fleisch und Meeresfrüchten als Menü „Red Dimension“ oder vegetarischen Komponenten als Menü „Green Dimension“, seine Handschrift tragen.

Der neue Head Chef, der die Entwicklung von Eatrenalin seit der Eröffnung mit Begeisterung verfolgt hat, freut sich sehr darauf, ein ganz besonderes Geschmackserlebnis für die Gäste zu kreieren. „Für unsere Kulinarik steht die außergewöhnliche Qualität der Produkte im Mittelpunkt. Mutige, kraftvolle Geschmacksbilder treffen auf spannende Kontraste der Aromen. Auf Basis der klassisch-französischen Küche und inspiriert von kulinarischen Einflüssen aus aller Welt, entstehen so Kreationen, die überraschen und begeistern“, so Mayer.

Das einzigartige Gastronomie-Erlebnis vereint internationale Einflüsse, passend zum jeweiligen Ambiente in den verschiedenen Genuss-Sphären. Die Experience erwartet die Gäste bereits mit der sechsten Menü-Komposition. Fine Dining Liebhaber dürfen auf eine atemberaubende Reise für alle Sinne gespannt sein!

So werden Gourmets bereits in der Lounge mit kleinen kulinarischen Kreationen wie „Erbse, Wasabi und Algenstaub“ eingestimmt, genießen im Raum Umami verschiedene asiatische Köstlichkeiten, unter anderem Tataki, Onsen-Ei und Dim-Sum und erleben schließlich in Incarnation ein süßes Finale in Form von „Calpico, Himbeere, Pistazie und Limette, Shiso sowie provenzalischem Olivenöl“ (Menü Red Dimension).

Neuer Head Chef von Eatrenalin, Alexander Mayer Zudem wird es am 23. und 24. Mai das erste „Eatrenalin Chef’s Special“ geben, eine kulinarische Reise von Head Chef Alexander Mayer mit ausgewählten saisonalen Gourmetkreationen. Während der Experience können Gäste ein innovatives Acht-Gänge-Menü, ergänzt durch regionale Mai-Highlights wie Artischocke, Sommerkürbis und Erdbeere, genießen.

Der Head Chef wird seine Gäste darüber hinaus persönlich begrüßen und faszinierende Einblicke in seine frühlingshaften Kreationen geben. Umrahmt wird die Experience mit abwechslungsreichem Entertainment sowie den Beats des DJs in der stilvollen Eatrenalin Bar.