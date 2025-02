Die neue Premiumlinie LeGer Studio von Lena Gercke in Zusammenarbeit mit Babor wurde in Berlin mit prominenten Gästen wie Stefanie Giesinger, Anna Schürrle und Sängerin Elif gefeiert. Der Abend vereinte minimalistisches Design, anspruchsvolle Ästhetik und inspirierende Begegnungen – ein Auftakt, der die Philosophie von LeGer Studio widerspiegelte. Ein Highlight des Abends war die persönliche Vorstellung der Designs durch Lena Gercke, die Einblicke in ihre kreative Vision gab. Die Return to Simplicity-Kollektion umfasst 33 vielseitige Pieces – von hochwertigen Übergangsjacken und Tailoring-Sets bis hin zum oversized Cableknit-Pullover. Neutrale Farben und dezente Blautöne prägen den modernen, eleganten Stil. Passend zur Premium-Ausrichtung von LeGer Studio wurde das Event in Zusammenarbeit mit Babor realisiert. Im eigens gestalteten Babor Brand Space konnten die Gäste die neue Ampulleninnovation der Marke kennenlernen, Nutri Restore. Neben der Produktpräsentation gab es die Möglichkeit individueller Hautanalysen und Infusionen von Expertinnen und Experten – eine Ergänzung zu der Mode, die für Selbstbewusstsein und Natürlichkeit steht.