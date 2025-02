BERGERAT SA: Kay-Lütje Deter-Lüken übergibt Geschäftsführung an Rafael Meier

Die NOBILIS GROUP, der führende, konzernunabhängige und inhabergeführte Beauty-Distributeur und Service-Partner in der DACH-Region, gibt eine Veränderung in der Geschäftsführung ihrer Schweizer Tochtergesellschaft BERGERAT SA bekannt. Kay-Lütje Deter-Lüken, bisher General Manager von BERGERAT SA, hat seine Rolle als Geschäftsführer Schweiz zum 15. Januar 2025 an Rafael Meier übergeben, der neu in die NOBILIS GROUP eingetreten ist. Kay-Lütje Deter-Lüken bleibt weiterhin Teil der BERGERAT SA Organisation und übernimmt innerhalb des Schweizer Teams die Position des Head of Key Account.

Das Geschäft der NOBILIS GROUP in der Schweiz ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Um dieser Entwicklung und dem Potenzial des Schweizer Marktes gerecht zu werden, wird die BERGERAT SA weiterentwickelt und parallel zum Ausbau des Schweizer Teams ein Generationswechsel eingeleitet. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass Kay-Lütje Deter-Lüken weiterhin seine wertvolle Erfahrung und Expertise in das NOBILIS GROUP-Team einbringen kann. Mit Blick auf die Handelsstruktur in der Schweiz, die zahlreiche bedeutende Key Accounts umfasst, wird sich Kay-Lütje Deter-Lüken künftig darauf konzentrieren, diese Accounts noch intensiver zu betreuen. Zudem wird er seine langjährige Erfahrung im Counter-Management einbringen, um die Marktposition auf unseren erfolgreichen Marken weiter auszubauen.

Mit Rafael Meier verstärkt ein erfahrener Manager unser Schweizer Team als neuer General Manager. Rafael Meier bringt umfassende Expertise aus verschiedenen Branchen und Organisationsstrukturen mit. Nach sieben Jahren bei Procter & Gamble – davon fünf Jahre im Bereich Duft in der Schweiz und Deutschland – leitete er mehrere Jahre die Energizer Schweiz Organisation. Zuletzt war er als Chief Commercial Officer bei FFF Fresh & Frozen Foods tätig, einem Schweizer Distributeur für Lebensmittel. www.nobilis-group.com