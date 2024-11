Maren Alef-Borghorst ist neue Head of Marketing der beauty alliance

Die beauty alliance Deutschland GmbH & Co. KG, Deutschlands führende Parfümerie-Kooperation, hat seit dem 1. November 2024 Maren Alef-Borghorst als neue Head of Marketing an Bord. Mit ihrer langjährigen Expertise wird sie das 360°-Marketing für YBPN (Your Beauty Professional Network) verantworten – das Gütesiegel und die visuelle Identität von rund 900 Partner-Parfümerien der Kooperation.

„Wir freuen uns, Maren Alef-Borghorst für diese Schlüsselposition gewonnen zu haben“, sagt Christian Lorenz, Geschäftsführer Marketing, E-Commerce, Einkauf & Vertrieb der beauty alliance. „Ihre Erfahrung in der Beautybranche sowie ihre Expertise in digitaler und strategischer Markenführung werden entscheidend dazu beitragen, YBPN weiter im Markt zu etablieren und unsere Partner zu stärken.“

YBPN steht für professionelle Beratung, Kompetenz und persönlichen Service – Werte, die von über 6000 Beauty-Profis der Partner-Parfümerien gelebt werden. Unter der Leitung von Maren Alef-Borghorst soll die Sichtbarkeit und Attraktivität des Netzwerks ausgebaut werden, um das Qualitätsversprechen der Marke weiter zu untermauern.

Maren Alef-Borghorst verfügt über umfassende Erfahrungen in Digitaler Kommunikation, Media und E-Commerce. Ihre Karriere begann in der PR-Abteilung der Nobilis Fragrances GmbH in Wiesbaden. Anschließend war sie als Managerin CRM & Digital Communications bei Parfums Christian Dior tätig und arbeitete dort eng mit der beauty alliance zusammen. Weitere berufliche Stationen führten sie zu Johnson & Johnson, wo sie die digitalen und medialen Aktivitäten für Marken wie Neutrogena und o.b. leitete, sowie zuletzt zu Teekanne als Head of Digital Sales.

„Die Werte der beauty alliance – partnerschaftlich, erfolgreich und persönlich – passen perfekt zu meinem Arbeitsstil. Gemeinsam möchten wir YBPN als starke Marke im Markt etablieren und das 360°-Marketing nachhaltig vorantreiben.“ www.beauty-alliance.de