Duftstars Schweizer Parfumpreis 2024

Am 22. August wurden in Zürich bereits zum siebten Mal die besten Düfte des Jahres gekürt und gefeiert! Im Rahmen eines glamourösen Gala-Events im Park Hyatt Zürich wurden die Schweizer Duftstars verliehen. INSIDE beauty gratuliert allen Gewinnern herzlich!

Die Organisatoren Andreas Amann (rechts) und Hansruedi Studler begrüssen mit Moderatorin Lynn Grütter die Gäste

Wenn die bedeutendste Auszeichnung der schweizerischen Kosmetikbranche verliehen wird, versteht es sich von selbst, dass das Who is Who der Branche mit dabei ist. Wie jedes Jahr war es ein herzliches Willkommen beim Empfang auf dem lila Teppich. Begrüsst wurden die Gäste von den beiden Organisatoren Andreas Amann und Hansruedi Studler sowie anschliessend im wunderschön geschmückten Saal von Moderatorin Lynn Grütter, die auch dieses Jahr sehr charmant durch den Gala-Abend führte.

Begehrte Awards Auch dieses Jahr hatten zahlreiche Marken ihre Topseller ins Rennen um den Schweizer Parfumpreis geschickt. Sehr begehrt ist der „Publikumspreis“, der gern auch als Königsdisziplin bezeichnet wird, denn die Konsumentinnen und Konsumenten entscheiden, welcher Damen- und welcher Herrenduft gewinnt und mit dem Titel „Beliebtestes Parfum des Jahres 2024“ geehrt wird. Glückwunsch an Yves Saint Laurent Libre Eau de Parfum, gekrönt zum Publikums-Liebling bei den Damendüften, und an Burberry Hero, dem Publikums-Liebling bei den Herrendüften.

Charity Partner

Zu feiern und jubeln gab es viel, als die Gewinnerinnen und Gewinner in den unterschiedlichen Kategorien verkündet wurden. Dass auch stets an diejenigen gedacht werden soll, denen es nicht so gut geht, das ist den Organisatoren wichtig. Und dass die Arbeit des Charity Partners „Look Good Feel Better“ absolut unterstützenswert ist, zeigten Geschäftsführerin Dunja Kern und Workshop-Leiterin Monika Santschi auf. Bereits seit 2005 organisiert die Stiftung „Look Good Feel Better“ schweizweit kostenlose Workshops für krebsbetroffene Frauen, Jugendliche und Männer. In entspannter Atmosphäre lernen die Teilnehmenden, wie sie mit den sichtbaren Folgen ihrer Krebstherapie besser umgehen können. „Unsere Beauty-Workshops stärken das Selbstbewusstsein der Betroffenen“, so Dunja Kern. „Wir freuen uns daher sehr über jede Unterstützung!“ Die gab es auch von Andreas Amann in Form eines Schecks. www.lgfb.ch Geschäftsführerin Dunja Kern (rechts) und Workshop-Leiterin Monika Santschi von „Look Good Feel Better“

Was diesen schönen Anlass immer wieder zu etwas Besonderem macht, ist die Freude am Wiedersehen, am gemeinsamen Geniessen (auch dieses Mal wieder grosses Lob an die Teams vom Park Hyatt für ein wunderbares Menü!) und am gemeinsamen Feiern! Von allen Seiten gab es viel Lob für die Organisatoren.

Klicken Sie sich durch die Impressionen der Duftstars-Verleihung. Viele weitere Fotos und Informationen auch unter www.duftstars.ch