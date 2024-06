Das Thema des diesjährigen GWD, #MagentaNature, konzentriert sich auf die tiefe Verbindung zwischen Mensch und der Natur und fördert einen ganzheitlichen Ansatz für das Wohlbefinden. Diese Verbindung bildet den Eckpfeiler der Spa- und Wellness-Philosophie des Mandarin Oriental, in der ein „Tech Detox“ als erster Schritt empfohlen wird, um diese Verbindung zu fördern.

Gerade in der heutigen technologiegetriebenen Zeit ist es wichtig, neue Wege zu finden, mit der digitalen Technologie umzugehen und den Stress zu bewältigen, der mit dem ständig vernetzten Lebensstil einhergeht. Um dem entgegenzuwirken, hat die Gruppe die Digital Wellness Initiative ins Leben gerufen, eine globale Richtlinie zur Unterstützung der wachsenden Bedürfnisse der Gäste nach Gesundheit und Wohlbefinden im Zeitalter der Technologie. Im Rahmen dieser Initiative werden Tipps zur Entgiftung durch Technologie, Spa- und Physiotherapiebehandlungen, zur Linderung körperlicher Beschwerden, die durch den digitalen Lebensstil verursacht werden, sowie Inspirationen zu „technischen Alternativen“ angeboten.

Am 8. Juni öffnen The Spas at Mandarin Oriental weltweit ihre Türen für Gäste und Fans mit kostenlosen Aktivitäten, die den Menschen helfen sollen, sich von der Technologie abzukoppeln und neue Rituale und Routinen rund um das Thema Wellness zu entwickeln. Zu den angebotenen Aktivitäten gehören Yoga-Kurse im Freien, begleitete Social Runs, Fitness- und Tanzaktivitäten sowie geführte Meditationen. Gäste zelebrieren Wellness, indem sie ihre Geräte beiseitelegen und neue Wellnessaktivitäten erleben, die sie in ihren Alltag integrieren können.

Weitere Informationen über die GWD Activations oder zur Digital Wellness Initiative finden Sie hier.