Annlässlich des Global Wellness Day am 8. Juni kündigt Jumeirah den Start von #MagnetaNature inspirierten Wellness-Programmen an. Von idyllischen Inselrefugien auf Bali, den Malediven und Mallorca bis hin zu städtischen Rückzugsorten im Nahen Osten können sich die Gäste auf eine ausgewählte Reise der Selbstentdeckung und Verjüngung begeben, bei der sie sich gesund ernähren, in die Natur eintauchen und spirituelle Praktiken kennenlernen.

Malediven: Inmitten der kristallklaren, türkisfarbenen Gewässer des Nord-Malé-Atolls wurde das Programm des Global Wellness Day von Jumeirah Olhahali Island zusammengestellt, um die geistige und körperliche Gesundheit der Gäste zu fördern und eine harmonische Einheit aus innerem Frieden und äußerer Vitalität herzustellen.

Bali: Mit direktem Zugang zum unberührten Dreamland Beach, wo üppiges Grün auf einzigartige Ausblicke auf den Indischen Ozean trifft, hat das Jumeirah Bali eine Vielzahl von eindrucksvollen Wellness-Erlebnissen kuratiert, darunter Klangheilungssitzungen, Hatha-Yoga und belebende Zumba-Einheiten am Strand.

Mallorca: Hoch über Port de Sóller an Mallorcas unberührter Nordwestküste gelegen, bietet das Clifftop Retreat im Jumeirah Mallorca seinen Gästen morgendliche Erlebnisse wie ein verjüngendes Waldbad in Torre Picada, Yogastunden mit Panoramablick auf das Mittelmeer und das majestätische UNESCO-Kulturerbe der Serra de Tramuntana sowie Smoothie-Shooter am Pool und vieles mehr.

Die Vereinigten Arabischen Emirate: Das osmanisch inspirierte Jumeirah Zabeel Saray in Dubai bezieht an diesem Global Wellness Day seine natürliche Umgebung durch einzigartige Rituale wie den Labyrinth Walk, eine uralte Praxis für spirituelles Gebet und Ausrichtung, sowie Yoga bei Sonnenaufgang mit der Klangkulisse der Küstenlinie von Palm Jumeirah voll ein. Das Jumeirah Saadiyat Island, das majestätisch am besten Strand der Insel in Abu Dhabi liegt, bietet seinen Gästen eine Verbindung zur Natur durch Vinyasa-Kurse, die sich auf das Wurzelchakra konzentrieren.

