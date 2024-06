HEIMSPIEL Gesellschafterversammlung der beauty alliance

In Bielefeld, dem Sitz der Verwaltung der beauty alliance Deutschland GmbH & Co. KG, fand die diesjährige Gesellschafterversammlung statt. Vom 5. bis 7. Mai 2024 trafen sich die Gesellschafter von Deutschlands führendem Unternehmensverbund inhabergeführter Parfümerien in der ostwestfälischen Metropole und erlebten ein vielfältiges und erfolgreiches Heimspiel.

Die Locations waren bestens gewählt! Neben dem fachlichen Austausch mit spannenden Vorträgen und lebhaften Diskussionen im Eventlokal Lokschuppen gab es reichlich Gelegenheit zu intensiven Begegnungen mit Partnerunternehmen und Lieferanten. Abends bot die Location „Glück und Seligkeit“ ein stimmungsvolles Ambiente. Die ehemalige Kirche, umgebaut zu einem gastronomischen Betrieb, ist weit über die Grenzen Bielefelds für ihre einzigartige Atmosphäre bekannt.

Das beste Jahr der Firmengeschichte

Im diesem festlichen Rahmen hatten die beiden Geschäftsführer Christian Lorenz und Frank Haensel gute Nachrichten für die Gesellschafter: „Mit einem rekordverdächtigen Jahresergebnis kann die beauty alliance auf ein überaus erfolgreiches Geschäftsjahr 2023 zurückblicken“, erklärte Frank Haensel. „Das Resultat des Vorjahres, das bereits auf Spitzenniveau lag, konnten wir damit noch deutlich übertreffen.“ Geschäftsführer Christian Lorenz ergänzte: „Das vergangene Jahr übertrifft noch das bisherige Rekordjahr 2016.“ So zeige der Anstieg des Jahresüberschusses (nach Steuern) der beauty alliance ein sattes Plus – von 10,9 Millionen Euro im Jahr 2022 auf 13,5 Millionen Euro im Jahr 2023. Ein Zuwachs von 23,9 Prozent! Auch der Onlineshop parfuemerie.de kann erneut einen Jahresüberschuss vermelden.

„Parfümerie der Zukunft“

Auch in diesem Jahr konnte die beauty alliance ein anspruchsvolles Vortragsprogramm mit Spitzenrednern und vielen Teilnehmern auf die Beine stellen. Zunächst berichtete der Depotausschuss über aktuelle Trends, Marktentwicklungen, erwartetes zukünftiges Konsumverhalten und Entwicklung von Endverbrauchern.

Am zweiten Tag der Gesellschafterversammlung stand die „Parfümerie der Zukunft“ auf dem Prüfstand. „Es war mir eine Freude, die lebhafte Podiumsdiskussion zu moderieren. Ein großes Dankeschön an die beteiligten sechs Gesellschafter mit unterschiedlichen Parfümeriekonzepten und -größen sowie an die beiden Geschäftsführer für ihre wertvollen Ausführungen, Impulse und Einschätzungen“, so Susanne Stoll, Chefredakteurin INSIDE beauty.

„Transformation beginnt im Kopf“ war der Titel eines Vortrags und weiteres Highlight des Tages. Neben Keynote Speaker Thimon von Berlepsch, auch bekannt als Zauberkünstler und Hypnotiseur, kamen mehr als 50 Vertreter aus der Industrie dazu.

„Excellent Partner Awards“

Mit großer Spannung erwartet wird jedes Jahr die Verleihung des Excellent Partner Award als Auszeichnung des besten Lieferantenpartners. In diesem Jahr konnten die Preisträger ihre Auszeichnung im „Glück & Seligkeit“ entgegennehmen. Mehr als 200 Gäste waren der Einladung des Abends gefolgt, als Dirk Cebulla, Aufsichtsratsvorsitzender der beauty alliance, die Urkunden und Pokale den Siegern überreichte. Als Gewinner freuten sich die Geschäftsführer Georg Stolzenburg und Thomas Pross von Kanebo Cosmetics Deutschland GmbH mit der Marke SENSAI, die diesen Preis bereits zum sechsten (!) Mal in Folge entgegennehmen durften. In SENSAI ist die Weisheit und die Wissenschaft Japans vereinigt.

Den Excellent Partner Award in der Sonderkategorie Relationship erhielt der Lieferant Graenn GmbH/Matas. Begeistert nahmen Michael Shin, Director der Matas Brands & Executive Vice President, und Erdal Kurtyener, Geschäftsführer der deutschen Matas Gesellschaft, diese Auszeichnung entgegen. In Dänemark prägt Matas Beauty, sowohl als Retailer und als Lieferantenpartner das natürliche Bild von Schönheit und Gesundheit seit Generationen, basierend auf nordischen Werten, Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung.

Wahl des Aufsichtsrats

Wie bei jeder Gesellschafterversammlung beinhaltete die Tagesordnung die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder. Zur Wahl stellten sich Rainer Eiden (Olpe), Willi Becker (Neuss) und Christian Wiedemann (Bad Tölz). Alle drei wurden mit großer Mehrheit erneut für drei Jahre in den Aufsichtsrat gewählt. Sie nahmen die Wahl an. Im Rahmen der konstituierenden Aufsichtsratssitzung wurden Dirk Cebulla (Homburg/Saar) als Aufsichtsratsvorsitzender und Rainer Eiden als sein Stellvertreter wiedergewählt.

Mit starken Partnern in die Zukunft

Die positive Stimmung und die begeisterten Rückmeldungen der Gesellschafter lässt die beauty alliance optimistisch in die Zukunft blicken: „Wir werden unsere qualitative Ausrichtung mit deutlichem Augenmerk auf unsere Stellung im Luxussegmentforcieren. Mit unseren starken Handelspartnern, den strategischen Projekten und der rasant wachsenden Digitalisierung wollen wir die Erfolgs- und Ertragsaussichten des Verbandes und unserer Partner weiter deutlich verbessern“, so Frank Haensel und Christian Lorenz.

Dirk Cebulla, der Aufsichtsratsvorsitzende der beauty alliance, in Aktion

SENSAI wurde zum sechsten Mal in Folge mit dem Excellent Partner Award ausgezeichnet! Herzliche Glückwünsche an die Geschäftsführer Georg Stolzenburg und Thomas Pross von Kanebo Cosmetics Deutschland GmbH



Herzliche Glückwünsche auch an Graenn GmbH/Matas. Michael Shin, Director der Matas Brands & Executive Vice President, und Erdal Kurtyener, Geschäftsführer der deutschen Matas Gesellschaft, konnten den Excellent Partner Award in der Sonderkategorie Relationship entgegennehmen

Impressionen von der Lieferanten-Ausstellung. Erstmals wurde das „Digitale Schaufenster“ präsentiert. Und beim Heimspiel durfte ein Fan-Shop nicht fehlen. Der Erlös ging an die v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel

Was muss die „Parfümerie der Zukunft“ bieten? Über dieses spannende Thema diskutierten Gesellschafter und Geschäftsführer. Susanne Stoll moderierte

Wie bei jeder Gesellschafterversammlung beinhaltete die Tagesordnung die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder

Fotos: JÄGERFOTOGRAFEN, Markus Jäger, Bielefeld