Marcel F. Reinhold – neuer Markenbotschafter von BOIS 1920 in Deutschland und Österreich

Marcel F. Reinhold ist seit 2007 mit der Marke Bois 1920 bestens vertraut. Es war der Wunsch der neuen Generation, wieder mit ihm zusammenzuarbeiten.

Die Duftkompositionen der Marke Bois 1920 (BOTTEGA ITALIANA SPIGO ) bringen die Leidenschaft der Familie Galardi fürdie Kunst der Parfümerie zum Ausdruck.

In den 1920er Jahren begann Guido Galardi, der Gründer des Unternehmens, in seiner kleinen Werkstatt in Florenz mit den ersten Formeln zu experimentieren, indem er den Spigo (Lavendel) erntete, der auf den Feldern in den Hügeln um die Stadt blühte. Es entstanden die ersten ätherischen Öle und Düfte. Heute wird die Tradition durch seinen Sohn Mauro Galardi und dessen Söhne Lorenzo und Tommaso in die Zukunft getragen. Zum 100-jährigen Bestehen der Marke wurde im Herzen von Florenz ein eigener Flagship-Store eröffnet und das Unternehmen in Arnoway SRL umbenannt. Zum Portfolio gehören neben Bois 1920 auch die Marken Profumo di Firenze und Olfattology.

Als Markenbotschafter freut sich Marcel F. Reinhold darauf, Bois 1920 in die Zukunft zu begleiten, mit spannenden Innovationen, mit Trainingskonzepten, Events und Service-Excellenz. Sein Dank geht an Wilhelm Oepen, Oepen Markenvertrieb GmbH, der die Marke bis Anfang des Jahres betreut hat. marcel@arnoway.it, www.bois1920.it