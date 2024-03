Quirlige Hauptstadt, hohe Berge, herzliche Einwohner: Wer das Beste aus Natur und Kultur erleben möchte, der besucht die große Hauptinsel der Seychellen.

Wenn man die Einheimischen von Mahé fragt, welcher Strand ihr liebster ist, dann herrscht oft Ratlosigkeit. Denn die Anzahl ist riesig, so dass fast jede Familie ihren eigenen kleinen Strand hat, an den sie sich an den freien Tagen zurückzieht. Tatsächlich reiht sich ein sichelförmiger Traumstrand an den anderen. Alle laden zum Verweilen und Sprung ins badewannenwarme Wasser ein. Doch Mahé besteht nicht nur aus Stränden. Mindestens eine ebenso große Attraktion wartet im Inselinneren: eine schroffe Granitlandschaft, die samtig-grün bewachsen ist. An einen dieser Berge schmiegen sich die Häuser der Hauptstadt Victoria. „Der Staat hat früher den Bewohnern viele der einfachen Blechhütten zur Verfügung gestellt, denn jeder sollte ein Dach über dem Kopf haben“, erklärt Tourguide Vibert Mondelly deren Entstehung. „Manche Familien leben noch heute in den Häusern. Viele wurden aber inzwischen zu großen Häusern umgebaut.“

Wirtschaftlich autonom

Für Nicht-Einheimische ist es auf den Seychellen nahezu unmöglich Eigentum zu erwerben. Lediglich ein kleines Gebiet in der Nähe des Hafens wurde während der Covid-Pandemie freigegeben. So behalten die Seychellen ihre wirtschaftliche Autonomie. Bei einem Land, das sowohl eine französische als auch eine britische Kolonialgeschichte mit Sklaverei hinter sich hat, durchaus verständlich.

Auf Mahé befindet sich die einzige Universität des Inselstaats. Da es viele junge Einwohner ins Ausland zieht, habe sich die Regierung ein ganz besonderes Konzept überlegt, so Vibert Mondelly. „Die Studenten bekommen ein Stipendium und müssen nichts bezahlen, verpflichten sich dafür aber anschließend zu einer fünfjährigen Rückkehr auf die Inseln, um ihr Wissen weiterzugeben.“

Industrie gibt es auf den Seychellen, neben dem Fischfang, kaum. Vieles muss teuer importiert werden. Dazu zählen zum Beispiel Milchprodukte oder Fleisch. Nutznießer davon ist die Landschaft. Statt eintöniger Weideflächen trifft man überall auf üppiges Grün. Eine der Hauptattraktionen Victorias ist der botanische Garten. Die einzige Stadt der Insel scheint noch fern des Konsumwahns. Das Zentrum bildet die Markthalle Sir Selwyn Selwyn-Clarke Market (Samstag ist Hauptmarkttag). Aus den Boxen dröhnt Reggaemusik, die Stimmung ist herrlich entspannt. Riesige Zucchini, frische Mangos, Bananenstauden und Kokosnüsse türmen sich an den Ständen. Daneben liegen sorgsam gebündelte Kräuter und kleine Päckchen mit gemahlenem Zimt und Vanille. Die Luft ist erfüllt von einem Aroma aus frischem Fisch und süßen Gewürzen.

Erfrischend Kokosnusswasser gilt als das beste isotonische Getränk und sorgt im Nu für neue Energie (Foto: shutterstock_Agave-Studio9 Unser Tipp Auf Mahé entwickelt sich momentan eine kultige Restaurant-Szene. Zu den Favoriten von Einheimischen, Zugezogenen und Gästen zählen das „The Boat House Restaurant“, „La Perle Noir“, „Marie Antoinette“ und „Le Jardin Du Roi“. Letzeres, hoch oben im gleichnamigen Königlichen Gewürzgarten thronend, bietet neben Speisen mit Zutaten aus dem Kräutergarten einen der schönsten Ausblicke der Insel. Aber wer in einem der vielen luxuriösen und diskreten Hideaways logiert, hat natürlich nicht oft einen Grund, auswärts zu essen. Schließlich machen hier stets die besten Köche der Welt Station. Wer kann es ihnen auch verübeln? Möchte doch jeder einmal ins Paradies.

Anantara Maia Seychelles – Villentraum mit Meerblick (Foto: Gerry O’Leary)

Anantara Maia Seychelles –

Villentraum mit Meerblick

Frühstück auf der Terrasse der eigenen Villa: frische Mangos, Papayas und Bananen, dazu ein hauseigener „Detox Maia Booster“, pochierte Eier mit Trüffel oder Crèpes mit Ricotta. Was für ein Start in den Tag! Ein kleiner Vogel mit rotem Irokesenschnitt gesellt sich dazu, neigt – frech die Lage abschätzend – sein Köpfchen zur Seite und hätte wohl auch gerne etwas von dem köstlichen À-la-Carte-Déjeuner. Gleich unterhalb eröffnet sich der Blick über den weiten Ozean, daneben weißer Sand über den sich Palmen neigen. Einige der Beach-Villen des Anantara Maia Seychelles verstecken sich direkt in diesem Urwald. Die Hill Villas, wie unsere, ziehen sich den Hügel hinauf und versprechen einen unvergesslichen Ausblick. 30 Villen (je 250 Quadratmeter) gibt es insgesamt, alle ausgestattet mit einem großen Schlafzimmer sowie einem abgetrennten Bad mit edlem Marmor. Große Glastüren geben den Blick nach draußen frei: jedes Haus hat einen großen Schwimmpool und einen flachen Badebereich mit Liegen sowie eine riesige Outdoor-Badewanne. Hier liegen täglich frische Handtücher bereit, als Überraschung werden Schaumbäder mit Blüten arrangiert. Unser eigener Villa Host liest uns wirklich jeden Wunsch von den Lippen ab. Ob späte Cocktail-Stunde oder eine Fahrt über die Insel – Ravi ist unser Mann und wir legen einfach die Füße hoch!

Auch beim Dschungel-Yoga unterm Palmendach sinkt das Stresslevel rapide. Das kann nur noch das Signature-Treatment „Maia

Vichy Ritual“ toppen: Dabei wird der Körper mit sanften Peelingkörnern von sämtlichen Altlasten befreit und alles direkt im Liegen mit einer Hydrotherapie-Dusche entfernt. Meine Therapeutin Mimi macht daraus eine Wassermassagekür, die mein Rücken so schnell nicht vergessen wird. Aber auch mit den Händen ist sie eine wahre Künstlerin, was ich einige Minuten später bei der „Angelicus Serratus Body Oil Massage“ merke. Gekonnt drückt sie alle angestauten Knoten aus meinem Körper weg – und ich entweiche der Liege mit einem samtigem Glow auf der Haut und federleichten Beinen.

Was uns besonders gut gefallen hat: Die private Atmosphäre mit den einzigartigen Villen mit riesigem Privat-Pool, die tolle Lage in der Bucht, das sensationelle Essen, das Weinmenü sowie der tolle Service inklusive des eigenen Villa Host.

Anantara Maia Seychelles Villas

Etwa 25 Minuten Transferzeit sind es zum 18 Kilometer entfernten Flughafen

www.anantara.com/de/maia-seychelles

Die Übernachtung inkl. Frühstück kostet ab 1672 Euro/Nacht in einer Ocean View Villa.

Anantara Maia Seychelles Villa – Romantisches Dinner am Strand (Foto: Mirella Contoli)

Story Seychelles – Geburtsort des Cocktails Mai Tai (Foto: STORY-Seychelles)

Story Seychelles – Geburtsort des Cocktails Mai Tai

Gemeinsam spektakuläre Sonnenuntergänge erleben, am Pool faulenzen oder den drei Kilometer langen Strand Beau Vallon entlang schlendern: das Boutique-Resort „Story Seychelles“ im Norden der Insel Mahé ist wirklich traumhaft gelegen. Wenn die 100 Villen oder Suiten nicht direkt am Strand zu finden sind, so schlängeln sie sich entlang der resorteigenen Lagune – Romantik pur! Auch an Aktivitäten lässt das „Story Seychelles“ keine Wünsche offen – neben Schnorcheltrips, Charter-Booten und Kids-Programm gibt es sogar Cocktail-Kurse. Und die sollte man sich im Hotel wirklich einmal genauer ansehen, wurde hier angeblich von Vic Bergeron, Gründer einer polynesischen Restaurant- und Tiki-Bar-Kette, der Cocktail-Klassiker Mai Tai erfunden. Noch heute kann man im gleichnamigen Restaurant „Trader Vic’s“ das Original sowie die von ihm inspirierte kontinental-chinesische Fusionküche genießen. Auf den Seychellen auf jeden Fall der Place-to-be, wenn es um Restaurant-Tipps geht! Aber auch das asiatische „Seyshima“ sowie das kreolische „Eden“ sind einen Besuch wert.

Neben dem Essen bietet das Story im preisgekrönten „Sesel Spa“ auch Treatments wie die „Sans Souci Destress Massage“ an, bei der Spa-Therapeutin Francesca Renaub ein herrlich aromatisches Öl mit lokalem Neroli und Zimt anwendet. Unser Tipp: Zuvor das gut ausgestattete Gym nutzen oder einen Einsteiger-Kurs zum Tauchen buchen. Danach die Muskeln in der Sauna lockern, bevor es zur Relax-Massage geht.

Was uns besonders gut gefallen hat: Der riesige Strand, die drei angesagten Top-Restaurants, das Spa mit seinen tollen Behandlungen und natürlich das Design des Resorts mit Holzstegen und Lagune.

Boutique-Hotel Story Seychelles Vom „Seychelles National Airport“ sind es 14 Kilometer, die Fahrt dorthin dauert etwa 25 Minuten.

www.story-seychelles.com

Die Nacht kostet 425 Euro pro Zimmer (Junior Suite mit King Size Bett) für 2 Personen inkl. Frühstück. Beach-Pool-Villa im Boutique-Hotel Story Seychelles (Foto: STORY-Seychelles)

Vom Hotel aus sind es nur wenige Meter zur Anse Royale, einem der beliebtesten Strände auf Mahé im gleichnamigen Örtchen. Trotz der Ortsnähe wohnt man im Laïla ruhig und mitten im tropischen Grün. Dieses Dschungel-Feeling wird von den Gästen besonders geschätzt

LAÏLA, SEYCHELLES –

lässiges Hideaway an der Anse Royale

Eines der neuesten Häuser auf den Seychellen ist das Tribute Portfolio Hotel „Laïla Seychelles“, dessen Name so viel wie „Hier ist es“ bedeutet. Das städtische Hotel am Strand Anse Royale umfasst 84 Zimmer und Suiten (einige mit eigenem Pool im obersten Stockwerk), die allesamt im lässigen Insel-Stil mit warmen Erd- und coolen Blautönen, heimischen Hölzern und zahlreichen Tropen-Pflanzen designed sind. Herrlich: der stylische Pool in der Mitte des Hotels. Direkt im Wasser können wir unseren „After-Beach-Cocktail“ an der Bar ordern.

Wer im Hotel genug entspannt hat, der kann von hier aus zu organisierten oder eigenen Ausflügen über die Insel starten.

Gleich über der Straße liegt das bei Einheimischen und Gästen gehypte „Kafe Kreole“. Tagsüber Beach-Bar im lässigen Island-Style, wird es abends zum Restaurant mit kreolisch-italienischen Spezialitäten von Octopus Curry bis Foccaccia. Auch im „Ladure Restaurant“ werden unter majestätischen Korbleuchten allerlei Spezialitäten zum Dinner à-la-Carte oder im Menü bei Halbpension serviert.

Unsere Empfehlung: Das lässige „LaÏla“ ist perfekt, um auf Mahé die Hauptstadt und weitere Sehenswürdigkeiten der Insel für ein paar Tage kennenzulernen. Eine im kleinen Spa des Hauses gebuchte Massage ist genial, um etwaige Jetlag-Symptome wegzuzaubern oder vor dem Rückflug ein letztes Mal zu relaxen.

Was uns besonders gut gefallen hat: Das städtische Feeling und die zentrale Lage für Touren mit dem Mietwagen; das hippe Design und der Pool als Zentrum inmitten des Hotels

Stadthotel LaÏla Seychelles Die Anfahrt (10 Kilometer) zum Flughafen dauert rund 15 Minuten.

www.marriott.com

Die Kosten: Für Marriott-Bonvoy-Mitglieder: ab 289 Euro pro Nacht, inklusive Frühstück, der Preis für Nicht-Mitglieder beginnt bei 295 Euro pro Nacht (inklusive Frühstück).

Wir nehmen Sie mit zum Insel-Hopping auf den Seychellen.

Besuchen Sie mit SPAinside-Redakteurin Anna Bader die 4 bewohnten Insel:

Weitere Sehnsuchtsziele stellen wir Ihnen in der aktuellen Ausgabe SPAinside vor: