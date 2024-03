Wenig Verkehr, Hippie-Feeling und einsame Buchten: Wir erkunden die Küste von La Digue – und sammeln dabei jede Menge Eindrücke und Vitamin D.

Dass wir auf einem afrikanischen Eiland gelandet sind, ist spätestens auf der viertgrößten Insel La Digue unübersehbar. Überall erklingt Reggaemusik, die Besitzer kleiner Strandbars reihen bunte Holzmöbel am Strand auf, der Verkehr besteht überwiegend aus Radfahrern, die sich freundlich grüßen.Wir mieten ebenfalls ein Fahrrad, um die Insel zu erkunden und kleine Einkäufe für unser Homestay zu organisieren. Bike-Shops gibt es überall und nach zwei Minuten haben wir ein Rad mit Kindersitz gefunden.

Vorbei an Vanillefeldern

Heute wollen wir zum schönsten Strand der Welt, der auch zu den meistfotografierten gehört: Die Anse Source d’Argent. Der Weg dorthin führt uns mit dem Rad vorbei an duftenden Vanillefeldern, Flughunde ziehen ihre Runden. Die letzten Meter laufen wir, gestärkt durch frische Kokosnussspalten, bis zum berühmten Fotomotiv. Wow … das Original ist noch schöner als jede Postkarte. Palmen neigen sich über den sichelförmigen Strand, sanfte Wellen rollen ans Ufer. An einer farbenfroh dekorierten Strandbar setzen wir uns auf eine an einer Palme aufgehängte Schaukel und wiegen uns in Glückseligkeit.

Die anderen Strände auf La Digue sind natürlich auch nicht zu verachten – und um einiges menschenleerer. Viele von ihnen erreicht man mit dem Rad oder über mittelschwere Wandertrails. Wer ein Riff zum Schnorcheln und Wasser ohne Strömungen bevorzugt, der ist an der Anse Severe im Norden der Insel richtig. Das spektakuläre Korallenriff ist nur wenige Meter vom Ufer entfernt. Anschließend kann man sich direkt am Strand an einem der einheimischen Grillstände frischen Mangoshake besorgen. Auf dem Heimweg locken zahlreiche Take-Aways, in denen frisch gekochte kreolische oder asiatische Gerichte angeboten werden. Und wenn es doch ein Restaurant sein soll? Dann kann man im „Le Repair“ die beste Pizza der Seychellen genießen.

Auf die Insel gelangt man mit dem Boot in 20 Minuten von Praslin oder man nimmt den Katamaran von Mahé und fährt in gut einer Stunde in den pittoresken Inselhafen ein. Auf dem Eiland selbst bewegt man sich am besten mit dem Fahrrad, da es bis auf Taxis und Lieferwagen kaum Autos gibt. Fast jede Stelle der Insel kann man zu Fuß in einer knappen Stunde erreichen Auf Tour: Mit dem Fahrrad entspannt Land & Leute auf La Digue kennen lernen (Foto: Jonas Peter)

Die kulinarischen Highlights der Inseln

Die Landesküche ist kreolisch, wobei sich viele französische Einflüsse erkennen lassen. Zu den Hauptnahrungsmitteln zählt Fisch, etwa gegrillter Oktopus oder Red Snapper, die oft in Kari, einem köstlichen Curry mit Kokosmilch, verarbeitet werden. Zu den heimischen Getränken gehört der mittlerweile weltberühmte Takamaka-Rum ebenso wie ein Kokosnuss-Liquor, für den Kokosnusswasser fermentiert wird. Es gibt auch einige heimische Bier-Brauereien. Generell ist die Küche herrlich frisch mit afrikanischen, indischen, chinesischen und natürlich auch europäischen Einflüssen.

(Foto: shutterstock_fokke-baarssen) Traumstrand Die Anse Source d’Argent auf La Digue ist der Traumstrand schlechthin auf den Seychellen und eines der schönsten Fotomotive. Die bizzaren Granitfelsen am Strand wurden über Millionen Jahre geformt und dienten auch als Kulisse vieler Filme und Werbespots

Statt Hotel eine Ferienwohnung mieten? Das geht super

Unser Tipp: Seyvillas buchen

Auf den Seychellen gibt es viele Ferienwohnungen, die von Einheimischen geführt werden. Gerade auf La Digue sind sie eine tolle Option. Solche Homestays gibt es auch mit Frühstück und Abendessen, meist sind sie allerdings mit „Self Catering“, also Selbstversorgung. Unter Seyvillas findet man zahlreiche solcher Homestays übersichtlich aufgelistet. Auch die Buchung und Bezahlung ist total unkompliziert. Wir haben uns auf La Digue privat für „Domaine les Rochers“ entschieden und können es zu 100 Prozent weiterempfehlen. Es gibt aber auch zwei gehobene, größere Hotels, das „Le Domaine de L’Orangeraie Resort & Spa“ sowie die „La Digue Island Lodge“.

