Die Rückkehr zum Ursprung macht sich in der Yoga-Szene breit: Ganz ohne smarte Marketing-Moves und Chichi kommt diese Strömung daher. Sie gründet sich stattdessen aus der jahrtausende alten Quelle, dass Meditation und Atmung unsere innere Harmonie fördern.

Ja, auch im Jahr 2024 ist Yoga weiter unter den Top Wellness-Trends vertreten. Rund 300 Millionen Menschen weltweit rollen regelmäßig ihre Matten aus. Dabei tummeln sich so kreative Wortkompositionen wie Snoga (Yoga im Schnee) oder Roga (Yoga for Runners) ebenso wie hippes Chromayoga oder Clubbing Yoga, bei denen Lichtanwendungen und Disko-Musik die Hauptrolle spielen.

Fakt ist: Es gibt kaum etwas im Yoga, das in den letzten zwanzig Jahren nicht ausprobiert und vermarket wurde. Mittlerweile gibt es so viele Yogastile, dass selbst Profis nicht alle aufzählen können. Die spaßigen Abfolgen bedienen sämtliche Bedürfnisse und Vorlieben, finden in der Luft, zu Wasser, mit oder ohne Hilfsmittel statt. Ganz nebenbei befeuern sie den Wahn der Selbstoptimierung, formen die akrobatischen Dehnübungen den Körper quasi nebenbei in schmalgliedrige Muskeln. Begleitet wird das dann auf Instagram: die stylische Matte ausgerollt, den Matcha Latte in der Hand, der Hashtag #mentalhealth oder #yogachallenge gesetzt. Alle wollen die durch zahlreiche Studien belegten Benefits spüren. Doch die beim Yoga praktizierte Bewegung alleine reicht laut Wissenschaft nicht aus, um alle positiven gesundheitlichen Effekte zu erklären.

Innere Harmonie fördern

Darum besinnen sich jetzt viele Studios, Hotels und Retreats wieder auf den Ursprung. Das Motto: Yoga ist mehr als Trend und akrobatische Übungen. Vielmehr handelt es sich um eine Philosophie, bei der Meditation und Atemübungen im Vordergrund stehen. So zumindest wurde es vor gut 5000 Jahren im Gebiet des heutigen Indiens erfunden, um innere Harmonie und Gleichklang mit der Natur zu fördern. Und auch Studien belegen: Vor allem die Atemübungen und Meditationen sind für die Gesundheit von Bedeutung.

Atemtechniken etwa können bestimmte Neurotransmitter im Gehirn stimulieren und sich so auf den Stresslevel des Körpers auswirken. Zudem wurden Effekte auf Gedächtnis und Emotionen nachgewiesen. Regelmäßige Meditation kann sich positiv auf das zentrale Nervensystem, das Gedächtnis, die psychische Gesundheit und das Immunsystem auswirken. Hinzu kommen in der ursprünglichen Form philosophische, spirituelle und ethische Elemente, die gerade auch in der heutigen Zeit einen Nerv treffen und uns Erklärungen für die ewige Sinnsuche liefern können.

Mit Atmung Stress abbauen

Der Bedarf an Stressbewältigung und Achtsamkeit hat sich in den letzten Jahren nicht nur als Folge der Pandemie deutlich erhöht. Jeder vierte Deutsche ist laut einer Umfrage der Techniker Krankenkasse regelmäßig Stress ausgesetzt. Alleine der Suchbegriff Selbstfürsorge hat in den letzten fünf Jahren 107 Prozent mehr Suchanfragen bei Google verzeichnet. Das Gegenteil also von Selbstoptimierung. Antworten finden Yoginis daher oft nicht mehr nur in Yoga-Arten wie Hatha-Yoga, bei denen körperliche Übungen im Vordergrund stehen, sondern in Meditationen und sogenannten Pranayama-Atemtechniken, die Teile des ursprünglichen Yoga-Sutra aus dem Raja-Yoga sind.

Pranayama bedeutet soviel wie kontrolliertes Atmen. Prana – die Lebensenergie ähnlich dem Chi in der Chinesischen Medizin – wird dem Körper über den Atem zugeführt. Atmen wir jedoch zu schnell oder zu kurz, nehmen wir nicht genug Prana bzw. Lebensenergie in uns auf. Dies führt laut Lehre dauerhaft sowohl zu psychischen als auch zu physischen Blockaden.

Ganz bewusstes, langes und ruhiges Atmen hilft uns hingegen, dauerhaft Stress abzubauen, beziehungsweise gar nicht erst so dominant aufkommen zu lassen. So können sogar Panikattacken mit der richtigen Atemtechnik deutlich abgemildert werden. Ebenso unterstützt langes und gleichmäßiges Atmen sehr gut beim Meditieren. Beides geht im Raja-Yoga Hand in Hand.

Die gute Nachricht für alle, für die das alles im ersten Moment etwas überfordernd klingt: Wie bei den körperlichen Asanas gibt es auch für Atem und Meditation ganz einfache Anleitungen und Übungen. Das beste daran: Loslegen kann man direkt, ganz ohne viele Hilfsmittel. Ganz ohne Chichi, dafür mit Benefits, die das Leben nachhaltig verändern können.

Das Yoga-Sutra des indischen Gelehrten Patanjali war vor 2000 Jahren die erste Niederschrift des Yoga. Sie wird als wichtigste Schrift des modernen Yoga betrachtet – Patanjali als „Vater des Yoga“. Sie besteht aus acht Pfaden, dem Königsweg zur Erleuchtung (Raja-Yoga). Einer davon ist Pranayama, das kontrollierte Atmen, andere können als unterschiedliche Formen der Meditation bezeichnet werden. Nur eine Säule davon basiert auf den Asanas, den körperlichen Übungen.

Body & Mind Retreat mit Sabrina Bartsch

im Steigenberger Grandhotel & Spa Heringsdorf

Meditation und Achtsamkeitsübungen kombiniert mit frischer Meeresluft von der Ostsee: Das Steigenberger Grandhotel & Spa in Heringsdorf hat die perfekte Lage für ein Yoga-Retreat Sabrina Bartsch

(Foto: Sassa Wegner)

Was für ein Auftakt: Während die Sonne in die Ostsee taucht und die Strandkörbe lange Schatten werfen, startet die erste Yoga-Session des dreitägigen „Body & Mind“-Retreats mit Sabrina Bartsch.

Das Retreat findet im Steigenberger Grandhotel & Spa in Heringsdorf auf der Insel Usedom statt. Das Resort umfasst sieben Gebäude mit insgesamt 167 Hotelzimmern, Suiten und Studios mit maritimem Flair und Aussicht auf den Park, die Strandpromenade oder die Ostsee.

Auf dem mehrtägigen Programm steht am ersten Abend eine der sechs einstündigen Yoga-Einheiten. Die Fitness- und Ernährungsexpertin Sabrina Bartsch leitet gekonnt durch die Asanas und Pranayama-Atemtechniken – und hilft uns auch die übrigen Tage, Kopf, Körper und Herz mit neuer Energie zu versorgen. Eines der Highlights des Retreats: Ein spannender Workshop, in dem wir einfache Übungen zur Regulierung des Nervensystems und zur Anregung von Glückshormonen im Alltag kennenlernen. Abends fallen wir nach ausführlichen Gesprächen und kulinarischen Highlights in die federweichen Betten des Grandhotels – das Sandmännchen kommt nach einer angeleiteten ultra-entspannenden „Yoga Nidra“-Session zur Schlafverbesserung natürlich per Express.

Quellenhof Luxury Resorts

Am See und in den Bergen



Ob in Südtirol oder am Gardasee … in den exklusiven Häusern der Quellenhof Luxury Resorts haben die Gäste täglich Gelegenheit, mit Yoga-Praktiken nicht nur den Geist zu erfrischen, sondern auch den Körper zu revitalisieren (Foto: Andergassen)

Quellenhof Luxury Resorts Im Quellenhof Passeier, dem exklusiven Yoga-Hotel in Südtirol bei Meran, fällt es leicht, zur Ruhe zu kommen und die Gedanken schweifen zu lassen. Die harmonisch gestalteten Yoga-Räume bilden die perfekte Szenerie für Ihre Asanas und Flows. Das Hotel bietet unter anderem Hatha-Raja-Yoga-Einheiten, ein ganzheitlicher Ansatz mit diplomierten Yogalehrerinnen sowie Klangschalen-Meditationen und auch Personal-Yoga-Einheiten. Ergänzen können das die Gäste mit vegetarischen und veganen Köstlichkeiten. Das Onda-Sports-Programm „Feel Moved“ im Quellenhof Lazise am Gardasee begeistert ebenso mit Workouts rund um Yoga und Pilates, aber auch mit Meditations- und Atemtechniken. Beide Häuser punkten zudem mit schönen Outdoorplätzen für rundum entspannte Asanas.

www.quellenhof-resorts.it

Holzhotel Forsthofalm

Abheben auf 1050 Metern

Doppelter Effekt: Yoga-Retreat mit Digital Detox verbinden. Auf 1050 Höhenmetern fernab vom Alltag tut es auch mal ganz gut, das Handy abzugeben und sich vollkommen und ungestört auf sich zu konzentrieren. So hat man auch mehr Zeit, die herrliche Landschaft der Leoganger Berge wahrzunehmen (Fotos: Holzhotel Forsthofalm, Guenter Standl)

Ob Yoga, Fitness, Bike, Hike oder einfach ein bisschen im Pool schwimmen – hier oben in der Forsthofalm in absoluter Alleinlage direkt an der Skipiste tankt man schnell neue Energie. Erst recht, wenn man sich entschließt, sich und seinem Körper noch ein Quantum mehr an Entspannung und innerer Balance zu gönnen. Die Forsthof-alm ist ein Kraftplatz, umgeben von der facettenreichen Natur der Leoganger Bergkulisse. Ein besonderes Hideaway für alle, die loslassen möchten und ihre Zeit an einem besonderen Ort verbringen wollen. Ab April stehen wieder Yoga-Retreats auf dem Programm – mit mehreren Yoga-Einheiten täglich, Wanderungen, Workshops und natürlich köstlicher 3/4-Kulinarik.

www.forsthofalm.com

Nesslerhof – The Natureness Hotel

Raus aus der Komfortzone

Posh-Style Der Vinyasa Stil von Yoga-Lehrerin Anna Posch ist besonders – teilweise herausfordernd, sportlich und dynamisch. In den Klassen geht es darum, diverse Muskelgruppen zu definieren, flexibler zu werden als auch ein besseres Körpergefühl zu entwickeln. Yoga ist jedoch nicht nur physisch effektiv, sondern es kann auch ein mentaler Beistand sein. (Fotos: Nesslerhof, Heldentheater)

Eingebettet im malerischen Tal der Almen im Salzburgerland erstrahlt seit Juli 2023 der Nesslerhof, Mitglied der „Best Alpine Wellness Hotels“, im neuen Glanz. Das „natureness hotel“ lädt aktive und naturverbundene Genießer zum Wohlfühlurlaub oder zu einem entspannten Tag im Day Spa ein. Schick-elegante Suiten mit Outdoor-Badewanne, eigenem Pool und Sauna auf der Privatterrasse gehören zu den neuesten Rückzugsorten.

Der Nesslerhof steht auch für Wellness vom Feinsten. Der charmante Adults Only Spa ab 16 Jahren bietet verschiedene Saunen, darunter eine Outdoor-AltholzSauna, duftende Zirbensauna, Sole-Dampfbad sowie eine Eventsauna. Mehrmals die Woche bringen die Saunameister Ignaz und Leo die Gäste hier mit ihren auf die jeweilige Jahreszeit abgestimmten Aufgüssen so richtig ins Schwitzen. Die Kräuter dafür sammeln sie am Berg. Entspannt wird in insgesamt acht großzügigen Ruheräumen oder im weitläufigen Garten.

1200 Quadratmeter groß ist die neue Wasserwelt mit Sole-Outdoorpool, Indoor-Pool mit sich anschließendem 25 Meter langen Außenbecken mit Whirlpool und dem 800 Quadratmeter großen Naturschwimmteich.

Manchmal benötigt es nicht nur Entspannung, sondern auch körperliche Aktivität, eine Runde Fitness oder eine geleitete Yoga-Session, um sich zu erden. Tina Neudegger, die Inhaberin des Nesslerhof, ist selbst begeisterte Yogini und möchte das Thema in ihrem Haus stärker in den Mittelpunkt rücken. Vom 11. bis 14. April 2024 findet das viertägige „Shine & Define“ Yogaretreat mit Lehrerin und Influencerin Anna Posch statt.

www.nesslerhof.at

Yoga ist die Reise des Selbst, durch sich selbst, zu sich selbst.

Lesen Sie zum Thema auch das Interview mit Jutta Däschlein, Certified Advanced Jivamukti Yoga Teacher:

Eines der absoluten Top-Yoga Retreats ist Schloss Elmau Luxury Spa Retreat & Cultural Hideaway:

Viele weitere Yoga-Tipps, Retreats und Interviews zum Thema lesen Sie in der aktuellen Ausgabe SPAinside