Das 5-Sterne-Haus nahe Dresden im Herzen der Sächsischen Schweiz ist beliebt bei Gästen, die mehr wollen als wandern und relaxen. Hier räumt man Gesundheit und Prophylaxe extra viel Raum ein. Ganz neu: das Gesundheitsprogramm „Veredeltes Fasten“.

Glücklich und gesund – so lautet das Motto des 5-Sterne-Hotels Elbresidenz im sächsischen Bad Schandau. Das imposante Haus liegt mitten im idyllischen Kurort zwischen Marktplatz und Elbe. Mit der Toskana Therme gleich nebenan hat das Hotel ein zusätzliches Highlight zu bieten. Therme und Hotel gehören zum Portfolio der Toskanaworld Gruppe.

Glücklich und gesund – dieses Versprechen trifft das Begehr der Gäste. Denn wer hierher kommt, will mehr als entspannen und gut essen. Man kommt, um aktiv die inspirierende Natur des Elbsandsteingebirges und des Nationalparks Sächsische Schweiz zu genießen, die einmaligen Kulturschätze der Region zu entdecken, auf den Spuren des berühmten Malers Caspar David Friedrich und des Winnetou-Erfinders Karl May zu wandern. Letzterem ist sogar eine Bibliothek im Hotel gewidmet.

(Fotos: Bernhard Strauss, Katja-Fouad-Vollmer)

Die Balance des Lebens

Zentrales Thema in der Elbresidenz ist die ganzheitliche Gesundheit. Den angenehmen Rahmen dafür bietet das großzügige Wohlfühlambiente der 161 Zimmer und Suiten sowie das abwechslungsreiche kulinarische Angebot. Bei ausgewählten Fitness- und Wellnessprogrammen lässt sich neue Energie tanken. Wer jedoch sich und seinem Körper noch mehr Gutes tun will, für den ist das neue Angebot „Veredeltes Fasten“ die richtige Wahl. Die 12-tägige Fastenkur unter professioneller medizinischer Betreuung hilft wieder in die Balance des Lebens zu finden. Die sorgfältig entwickelte Fastenmethode kombiniert die Vorteile verschiedener Fastenkuren und verbindet Schulmedizin und Naturheilkunde. Der wichtigste Part kommt der speziellen, reduzierten Ernährung zu: Gemüsebrühe, fermentierte Präparate, spezielle Gemüsesorten, Säfte, Tees und Kräuter.

Ebenfalls täglich auf dem Programm: Bewegung wie Yoga und Tanz, Waldbaden und das einzigartige Liquid-Sound-Erlebnis in der Toskana Therme: Floaten im warmen Solewasser mit Unterwassermusik und farbigen Lichtspielen. Fasten und Floaten – da fühlt man sich doppelt leicht und glücklich.

Rückzugsorte mit Wohfühlambiente – gerade beim Fasten besonders wichtig

Veredeltes Fasten

Fasten hat eine lange Tradition. Der kurzzeitige Verzicht auf feste Nahrung wirkt sich positiv auf jede einzelne Zelle des Körpers, das Immunsystem, den Stoffwechsel und die Psyche aus. Mit dem ganzheitlichen Programm „Veredeltes Fasten“ bietet die Elb-

residenz Bad Schandau eine modifizierte Form des protein-sparenden substituierten Fastens nach Buchinger an, basierend auf den fünf Säulen der Kneippschen Lehre:

Ernährung, Bewegung, Wasser, Heilpflanzen und Lebensordnung. Die Kur mit individueller Betreuung steht unter der Leitung des Ernährungsmediziners und Facharztes für Innere Medizin, Gastroenterologie und Diabetologie, Dr. Uwe Häntzschel. Selbsterfahrung und Selbstentwicklung stehen im Fokus. Kulturelle Impulse, philosophische Vorträge und Kulturangebote runden das Angebot ab.

Nächste Termine: 4. bis 15. März und 8. bis 19. April 2024.

Wie ist das Spa ausgestattet?

Das 1600 Quadratmeter große Spa, unterteilt in Wellness Park für Treatments und Massagen sowie Aurorabad mit Indoorpool und Saunen, liegt im 4. Stock, dem Dachgeschoss des Hotels. Herrlich zum Abtauchen und Bahnen ziehen ist der große Indoorpool. Wer die Hitze liebt, kann wählen zwischen finnischer Sauna (80°C), Kräuterbad (60°C) und Dampfbad (40°C). Von der Sonnenterrasse liegen einem die Elbe zu Füßen und die Felsformationen der Sächsischen Schweiz vis-à-vis. Im Wellness Park gibt es übrigens auch eine kleine Speisekarte, für den Appetit nach der Sauna oder dem Workout.

Welche Behandlungen werden angeboten?

Eigentlich alles, was das Herz begehrt, Haut und Sinne verwöhnt und entspannt. Das Spa-Menü klingt wie eine Reise um die Wellness-Welt: Hot Stone und hawaiianische Lomi-Lomi-Massage, indische Rituale mit Ohrkerzen, tibetanische Klopfmassage, eine Ganzkörperbehandlung, inspiriert von der japanischen Badezeremonie, ayurvedische Heilkunst, wohltuende Kräuterstempelmassage … Vielfältig ist auch das Angebot an Beauty-Treatments, wofür das Spa-Team auf die Expertise der Pflegemarken Team Dr. Joseph und Sothys setzt. Gibt es tägliche Aktivprogramme?

Ja, morgens von 8 bis 9 Uhr können die Gäste am Yoga-Kurs teilnehmen, der im Sommer im Freien stattfindet. Täglich von 7 bis 21 Uhr ist der gut ausgestattete Fitnessbereich geöffnet. SPA inside Redakteurin Dorit Schambach in vor Ort im Hotel Elbresidenz in Bad Schandau

Hotel Elbresidenz Bad Schandau

Das 5-Sterne-Hotel liegt etwa 40 Kilometer südöstlich von Dresden und ist von dort mit dem Zug in 22 Minuten zu erreichen. Vom Bahnhof Bad Schandau kann man mit der Fähre ins Hotel übersetzen.

www.toskanaworld.net/hotels-de/hotel-bad-schandau

Das Package „Veredeltes Fasten“ mit 11 Übernachtungen kostet ab 2425 € pro Person (ohne Spa-Treatments)

Viele weitere Hotel-Tipps lesen Sie in unserer aktuellen Ausgabe der SPAinside