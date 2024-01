Für Yogis, Spa-Liebhaber und kosmopolitische Ästheten

Schloss Elmau Luxury Spa Retreat & Cultural Hideaway. Weit weg vom Lärm der Zeit, inmitten eines verwunschenen Alpen-Tals liegt das Schloss Elmau. Es hat sich schon lange einen Namen mit seinem Kulturprogramm gemacht und zieht jetzt auch immer mehr Yoga-Fans in seinen Bann.

Schon allein die Traumlage des Hotels sorgt für Entspannung. (Fotos: Schloss Elmau )

Die aktuellen Zeiten sind keine leichten. Es ist viel los in unserer kleinen und der großen, globalen Welt. Da tut es gut, hin und wieder inne zu halten, auszusteigen aus dem Hamsterrad und einen Ort zu suchen, der einen durchatmen lässt. Der Denkanstöße zum Besinnen auf das Wesentliche gibt und Angebote, um wieder Kraft zu schöpfen und die eigene Resilienz zu pushen.

Das Schloss Elmau ist so ein Ort. Zu finden im Nirgendwo, fährt man durch einen Wald, in ein weites und geschütztes Hochtal in eine der schönsten Landschaften der Alpen zwischen Zugspitze und Karwendelgebirge. Mittendrin, das imposante Schloss mit all seinen Gebäuden drumherum, und dem 2015 eröffneten Retreat mit seinen großzügigen Suiten, den Restaurants, der wohligen Lounge mit knisternden Kaminen, gemütlichen Sesseln und Sofas. Und erst der Ausblick: Direkt auf das beeindruckende Wettersteingebirge. Darauf schauten im Übrigen schon die Teilnehmer des G7 Summits 2015 und 2022 als das Hotel Residenz der Staats- und Regierungschefs war. Ob die wohl zwischen ihren Diskussionsrunden einen Blick hatten für die herbe Schönheit hier oben? Ob sie wohl die frische Luft und die Ruhe genossen und dazu einen Tee von den Kräutern der Buckelwiesen getrunken haben?

Zeit für eine Runde Yoga hatten sie sicher nicht, was sehr schade ist. Denn Elmau mausert sich zum internationalen Hot-Spot für Yogis.

Die Yoga-Übungen finden draußen oder im Yoga Pavillon mit seinem geschwungenem Dach statt. Im Yogaraum im Badehaus werden auch zahlreiche Anwendungen angeboten.

Jedes Jahr finden in Elmau, neben den täglichen Angebote, eine Vielzahl von Yoga-Retreats statt, mit Lehrern verschiedener Stilrichtungen. Dabei sind Anfänger genauso willkommen wie Fortgeschrittene. Johannes Mikenda, Spa & Sport Director im Schloss Elmau, freut sich besonders auf den jährlich stattfindenden Yoga Summit. In diesem Jahr treffen sich die Teilnehmer im Mai bereits zum siebten Mal. Mit dabei ist unter anderem Eddie Stern, Lehrer für Ashtanga-Yoga. Der Autor und Dozent aus New York ist bekannt für multidisziplinäre Ansätze, beschäftigt sich mit Philosophie, Sanskrit, Ritualen, Wissenschaft und Religion. Johannes Mikenda: „Seine Yoga-Schule mit angeschlossenem Tempel ist eine globale Yoga-Institution, sein Podcast, die App, seine Bücher und sein Magazin sind Quelle der Inspiration für Yogis auf der ganzen Welt.“ Zudem wird Pradeep Teotia aus Indien kommen. „Ein sehr liebevoller Lehrer aus dem Mutterland des Yoga“, so Mikenda Und natürlich werden viele spannende und inspirierende deutsche Yogalehrer erwartet. Deshalb: Auf ins Yoga-Hideaway, auf ins Schloss Elmau.

Schloss Elmau Experience

Das Schloss Elmau liegt in einem geschützten Hochtal zwischen Zugspitze und Karwendelgebirge. Die Gäste wohnen entweder im traditionsreichen Schloss oder im 2015 eröffneten exklusiven Retreat. Insgesamt gibt es großzügige 162 Zimmer und Suiten, verschiedene Restaurants, Spas, in beiden Häusern sowohl für Familien als auch nur für Erwachsene, eine kuratierte Buchhandlung sowie ein Kulturprogramm mit über 200 Konzerten, Lesungen und Filmvorführungen im Jahr.

Der 7. Yoga Summit findet vom 12. bis 17 Mai 2024 statt, unter anderem mit Eddie Stern, Dr. Patrick Broome, Nicole Bongartz und Pradeep Teotia sowie Johannes Mikenda.

Personal Wellbeing

Eine der Spezialisten im Schloss Elmau ist Dr. med. univ. Imke König. Die Medical Spa Direktorin begleitet die Personal Wellbeing-Retreats mit ihrem Wissen aus der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM). Zudem unterrichtet sie Qigong und Taiji, ist Expertin der Fünf-Elemente-Ernährung und der europäischen Phyto- und Aromatherapie. (Fotos: Schloss Elmau, Fridolin Full, Joss Andres, Thomas Straub)

Die Personal Wellbeing-Retreats im Schloss Elmau dienen der Stärkung der Gesundheit und Fitness mit Gelassenheit. Die verschiedenen Programme wie „Reset & Reenergize“ oder „Get Back into Shape“ können individuell angepasst werden und beinhalten je nach Bedarf eine Spiro-Ergometrie-Analyse, also eine umfassende Untersuchung der körperlichen Leistungsfähigkeit, zur Optimierung des Trainings. Anhand der Analyse werden dann wohltuende Behandlungen auch mit den heilenden Methoden der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM), Yoga-Einheiten, Taiji, Tanz, Fitness Training und Sport individuell zusammgengestellt. Für die mentale und emotionale Entspannung sorgen sicher auch die Konzerte und Festivals, die regelmäßig im Hotel stattfinden.

Kurz nachgefragt bei Johannes Mikenda

Wie kam es dazu, dass sich Schloss Elmau zu einem Yoga-Hot-Spot entwickelt hat?

Schloss Elmau hat eine lange spirituelle Tradition, die sich immer wieder gewandelt hat. Vor 14 Jahren haben wir begonnen, qualitativ hochwertiges Yoga anzubieten. Neben den jährlich 20 Yogaretreats mit den bekanntesten Lehrern der beliebtesten Stile wollten wir auch mit einem täglichen Angebot für Kontinuität und Qualität sorgen. Deshalb ließen wir Elmau, als erstes Hotel weltweit, von Jivamukti als Yoga Schule zertifizieren. Neben Jivamukti Yoga New York, London und Moskau – auch in Elmau.

Es gibt tägliche Anfänger-Klassen, aber auch Kurse für fortgeschrittene Yogis. Die meisten unserer Lehrer sind Senior Advanced Certified und von den Begründern der Jivamukti-Methode in den USA und Indien ausgebildet worden. Zusätzlich haben wir die Yoga Retreats, bei denen prominente Lehrer über fünf Tage eine geschlossene Gruppe leiten, weitergeführt. Yoga und Schloss Elmau ergänzen sich hier. Johannes Mikenda ist Gründer und Leiter der Jivamukti Yoga Schule sowie Spa & Sport Director im Schloss Elmau.

Wie sieht denn ein Retreat-Tag aus?

Der Tag startet mit einem Spaziergang über die Buckelwiesen oder schwimmend im Solepool, weiter geht es mit Yoga, Frühstück, Wanderungen, Massagen, Konzerten, Sport, Gemeinschaft und noch mehr Yoga. Eine Spezialität bei den Retreats sind Kombinationen aus Yoga und Achtsamkeit oder Yoga als Lebenshilfe in Krisenzeiten. Dabei werden die Yogalehrer von Zen Meistern, Philosophen oder Psychologen unterstützt.

Unser jährlicher Yoga Summit bildet den Höhepunkt des Yoga-Jahres, hier unterrichten mehrere Weltklasse-Lehrer zu Live Musik, ergänzend finden Vorträge und Konzerte statt. Dieses Jahr kommt der Ashtanga Lehrer Eddie Stern aus New York. Der Handpan Star Malte Marten leitet Workshops und begleitet Klassen, und Lehrer wie Patrick Broome, Pradeep Teotia und Nicole Bongartz unterrichten von Yin- bis Vinyasa-Yoga verschiedenste Stile. Morgens halten wir während des Summit immer einen Meditationskurs ab.

Und wie begleiten Sie Ihre Gäste darüber hinaus?

Wir kooperieren seit vielen Jahren mit dem Online-Portal „Yogaeasy“. Hier finden Gäste etwa 2500 Klassen, viele mit „unseren“ Lehrern, teilweise in Elmau aufgenommen. Während und nach ihrem Aufenthalt können sie das umfangreiche Angebot vier Wochen kostenfrei testen. Aktuell erweitern wir das digitale Angebot, denn viele unserer Lehrer sind in den sozialen Medien präsent und teilen dort unsere Arbeit. Auf Youtube sind wir ebenfalls zunehmend präsenter.

Welche Yoga-Trends sind aktuell gefragt?

Aktuell besinnt sich Yoga vermehrt auf die ruhige und spirituelle Praxis, die in den vergangenen zehn Jahren oft von dynamisch-sportlichen Übungen in den Hintergrund gedrängt waren. Die subtile Arbeit mit dem Atem, klassisches Pranayama, Meditation und eine erdende, ruhigere körperliche Praxis sind sehr verbreitet.

Hier spielt sicher auch die gesellschaftliche Entwicklung der letzten Jahre eine prägende Rolle. Psychische Erkrankungen nehmen zu, Menschen fühlen sich gestresst, hilflos in Anbetracht der vielen globalen Krisen wie Klima, Krieg und Pandemie.

Hier kann Yoga präventiv wirken und im Umgang mit Herausforderungen unterstützen. Atemarbeit, Entspannungsübungen und Meditation helfen nachweislich, die Resilienz zu steigern. Auch die Forschung der Neurowissenschaften unterstützt diese Ansätze und die Schulmedizin erkennt zunehmend den Nutzen von Yoga an.

