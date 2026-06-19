Der Internationale Yoga-Tag steht vor der Tür und motiviert Interessierte auf der ganzen Welt, Körper und Geist wieder einmal etwas Gutes zu tun. Wir zeigen Ihnen, wo Sie den Tag ganz entspannt erleben zelebrieren können.

Auf der legendären Vertigo-Dachterrasse verbindet das nhow Milan Yoga mit Lifestyle. www.nhow-hotels.com

Im Nobuhotel Ibiza Bay steht Yoga bei Sonnenaufgang im Mittelpunkt. www.nobuhotelibizabay.com Beim Yoga im WaldSpa des Reichlhof schweift der Blick über majestätische Laub- und Nadelwälder. www.reischlhof.de

Eingebettet in eine weitläufige, historische Parklandschaft kommen hier Körper und Geist zur Ruhe. www.graeflicher-park.de