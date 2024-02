Mitten im Grünen, weit weg vom Alltag: Unsere Hotels liegen nicht nur in traumhafter Lage, sondern legen viel Wert auf den bewussten Umgang mit Ressourcen, beziehen ihre Produkte, wann immer es möglich ist, aus der Region und punkten mit nachhaltigen Energiekonzepten.

Sonnenseite Das Seeleiten liegt an der Südtiroler Weinstraße im größten Weinanbaugebiet Südtirols und gefällt durch seine imposante Holzstruktur, organische, runde Formen, Naturmaterialien sowie helle Farbtöne und viel Grün, wie beispielsweise bepflanzte Wände. Die Küche: ein Mix aus mediterranen und Süd-tiroler Einflüssen (Fotos: Seeleiten Lake Spa Hotel, Klaus Peterlin)

Mitten im Grünen zwischen Palmen und Reben

Seeleiten Lake Spa Hotel

Seit knapp vier Jahrzehnten führt Familie Moser das Hotel am Kalterer See in Südtirol. Das Haus glänzt mit bestem Fünf-Sterne-Service und Highlights wie dem Naturbadesee.

Was für eine Traumlage, Urlaub pur, gleich beim Ankommen! Ein See, ein großer Park, ein herrliches Hotel mit bestem Service und weitläufigem Wellnessbereich – es ist alles da, was man braucht, um die kleinen und großen Hürden des Alltags einfach zu vergessen. Familie Moser hat mit ihrem Seeleiten Lake Spa Hotel, das einzige 5-Sterne-Haus hier am See, ganze Arbeit geleistet, wenn man das so salopp sagen darf.

2022 gab es einen großen Umbau, seitdem können sich die Gäste über einen neuen Adults-Only-Spa (für Familien gibt es einen eigenen Bereich) inklusive In- und Outdoor-Infinitypool sowie einen Naturbadeteich freuen. Letzterer ist von März bis Ende Oktober beheizt und völlig chlorfrei. Ein ausgeklügeltes Filtersystem reinigt das Wasser so gründlich, dass man es sogar trinken könnte.

Direkt neben dem Naturpool befindet sich das Spa mit dem schönen Namen „Ninfea“. Das ist Italienisch und bedeutet „Seerose“. Die Pflanze ist nicht nur namensgebend, weil sie im See blüht und zwischen Wasser, Erde und Luft zu Hause ist. Sie braucht viel Sonne zum Leben, verkörpert Klarheit und Ruhe – lebt also von diesen vier Elementen, die sich auch in den Behandlungen widerspiegeln.

Mit der Wahl der epigenetisch-medizinischen Kosmetiklinie Mesoestetic und der Südtiroler Bio-Linie Art of Care Südtirol mit heimischen Heilkräutern setzt die engagierte Spa-Leiterin Sara Comper auf Individualität, Wirksamkeit und Natürlichkeit. Zusammen mit ihrem vierköpfigen Team bietet sie speziell auf die aktuellen Bedürfnisse des Gastes abgestimmte Massagen, kosmetische Behandlungen und ein saisonales Osteopathie-Angebot.

Wellness und Wein

Zum Hotel gehören neben einer Handwerksbrauerei auch ein eigenes Weingut mit Kellerei. Die Verbundenheit zum Thema Wein hat das Spa-Team auf die Idee gebracht, damit ein Signature Treatment zu kreieren – basierend auf lokalen Produkten, zum Teil aus der eigenen Landwirtschaft.

Die Behandlung startet mit einem Peeling aus hauseigenem Weintrester und Traubenkernöl. Diese Kombination aktiviert die Haut und bereitet auf den nächsten Schritt vor: eine wohltuende Ganzkörpermassage mit heißen Lavasteinen.

Die 80-minütige Behandlung können Gäste mit einem Gläschen Moser-Wein oder einem Bier aus der eigenen Brauerei entspannt ausklingen lassen – am besten mit Blick auf den See und seinen sanftmütigen Rosen.

Der Kalterer See ist wenige Gehminuten vom Hotel entfernt und punktet mit ausgezeichneter Wasserqualität. Direkt am See können sich die Gäste im Park und am Privatstrand mit Seehaus tummeln. Wer den See aktiv erkunden will, der leiht sich Utensilien für’s Stand-up Paddling direkt vor Ort aus. Zum Verleih stehen auch Tret- und Ruderboote bereit – für romantischen Ausflüge über den größten Badesee Südtirols (Fotos: Seeleiten Lake Spa Hotel, Klaus Peterlin, Alex Häufler)

Familienbande Senior Franz mit der nächsten Generation. Benita, Daniel und Dominic sind ein eingespieltes Team Gemeinsame Sache Gastgeber im Seeleiten Lake Spa Hotel ist Familie Moser, die das Haus 1984 als Vier-Sterne-Hotel erwarb und erweiterte.

Bereits mit 25 Jahren leitete Franz Moser die Geschicke des Hotels und führte es zum Fünf-Sterne-Haus. Heute wird Seeleiten von seinen Kindern Daniel und Dominic Moser geführt, die von ihrer Schwester Benita im landwirtschaftlichen Bereich unterstützt werden. Senior Franz engagiert sich beim Weinbau. Seit jeher betreiben die Mosers Landwirtschaft rund um den Kalterer See. Der Anbau von Äpfeln gehört ebenso dazu wie Wein und neuerdings auch eine Brauerei. Wenige Kilometer vom Hotel entfernt, in Unterplanitzing, befindet sich das Weingut Moser.

Eine Übernachtung mit Dreiviertel-Verwöhn-Pension ab 194 Euro pro Person.

