Nominiert Der Öschberghof, Donaueschingen

Spa in neuer Dimension Mit Selfcare Vital Season by Der Öschberghof hat das Luxusresort zwischen Schwarzwald und Bodensee ein holistisches Vital-Programm konzipiert, das seinen Gästen die Möglichkeit gibt, ihren Aufenthalt ganz bewusst für sich zu nutzen und die größtmögliche Erholung und Regeneration zu erlangen. In jeder Selfcare Vital Season Woche werden Spa Events, Kochkurse und Come-together an der Bar angeboten. Mehrmals wöchentlich erwarten die Gäste Klassikkonzerte. Während der Selfcare Vital Season lernen sie, bewusst zu essen, zu schlafen und sich besser zu bewegen.

Mit seiner neugegründeten Spa Academy hebt sich der Öschberghof zudem von den bisherigen Ausbildungsformen in der Branche ab. Angeboten werden ein Bachelor-Studiengang mit Schwerpunkt Wellness- und Spa-Management sowie eine Ausbildung zum Spa-Management-Trainee. Der Ansatz ist, vollumfassend in allen Bereichen des Spa und Gym auszubilden und weiterreichende Qualifikationen zu vermitteln. www.oeschberghof.com

Nominiert Alpine Spa, Oberbürgen

Zwischen Wasser und Himmel Wenn es einen Ort in der Schweiz gibt, wo schon Hollywood-Stars, Stil-Ikonen sowie Größen aus Politik und Wirtschaft gerne logierten, dann ist es hier: Das Bürgenstock Alpine Spa bietet seinen Gästen ein einzigartiges Wellness-Erlebnis in einem modernen Luxus-Ambiente inmitten von 10 000 Quadratmetern großzügiger Ruhe. Es ist mit seiner Fläche das größte Spa Europas. Mitten in der Natur, 500 Meter über dem Vierwaldstättersee gelegen, eröffnet sich Gästen neben einem sagenhaften Blick das Maximum an Erholung und Entspannung und gleichzeitig die Entdeckung eines außergewöhnlichen Zusammenspiels scheinbarer Gegensätze: historischer Charme und zeitgenössische Wellness-Architektur, Opulenz und Bescheidenheit, Rückzug und Aufbruch sowie Entspannung und Aktivierung. Als Ergänzung zu den bestehenden Wellness-Einrichtungen empfängt die neue Beauty Lounge in alpin-schickem Design und mit atemberaubender Aussicht auf den See die Gäste. Die Alpine Spa Beauty Lounge bietet ein ganzheitliches Schönheitskonzept, das eine individuelle Hautberatung durch erfahrene Kosmetikerinnen, hochwertige Kosmetikprodukte und maßgeschneiderte Nachbehandlungen umfasst. Und wer sein Wellnesserlebnis ganz ungestört genießen will, mietet sich in einer der drei Spa-Suiten mit eigener Panorama-Sauna ein. Hollywood-Glam inklusive. www.burgenstockresort.com

Gewinner Forestis Dolomites, Brixen

Einzigartiger Kraftplatz Das reine Quellwasser, die gute Höhenluft, viele Sonnenstunden und das milde Klima sind die vier Säulen des Forestis, das seinen Ursprung in der Natur hat. In Palmschoß auf der Plose oberhalb von Brixen liegt das Hideaway Forestis mit 62 Suiten, Spa, Restaurant und Bar. Bereits die in dieser Gegend angesiedelten Kelten waren naturverbunden und bezogen ihr Wissen über den menschlichen Körper aus den Lehren der Natur. Eine besonders enge Verbindung verspürten sie dabei zum Wald.

Die Lage des Forestis auf 1800 Metern inmitten der Natur ließ deshalb keinen anderen Schluss zu, als die Natur, den Wald und die Lehre der Kelten in das Forestis Spa zu holen. Die Anwendungen für Gesicht und Körper orientieren sich an dem vom Spa-Team entwickelten Forestis Baumkreis und folgen alle dem Prinzip der vier heimischen Bäume: Latsche, Fichte, Lärche und Zirbe. Die Wirkstoffe lassen den Körper tiefenwirksam regenerieren. www.forestis.it

Die Gesteinsart Dolomit sorgt für die außerordentliche Reinheit des Plose-Wassers, mit dem Indoor- und Outdoor-Pool befüllt sind