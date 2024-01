In bester Sonnenlage, am Südhang der Plose in den Südtiroler Alpen gelegen, ist das 5-Sterne-Hideaway ein magischer Ort für alle, die die Elemente der Natur spüren wollen – ungefiltert und hautnah.

Nur eben schnell die Balkontür weit öffnen, dann rasch wieder ins Bett hüpfen und – staunen. Über diesen Blick auf die Geislerspitzen und die Stille hier oben. Einfach liegen, rausschauen und die Zeit verstreichen lassen … was für ein Luxus an einem ganz normalen Vormittag. Doch die Aktiven unter den Gästen des Forestis Dolomites sind sicher schon auf den Beinen. Der blaue Himmel verspricht schönes Wetter, zum Wandern oder Mountainbike fahren. Ich stelle mir stattdessen vor wie es vielleicht ist, wenn ein Schneesturm über die Bergspitzen fegt oder ein Sommergewitter grollt … Bis zur Nasenspitze würde ich die Decke ziehen und das Naturschauspiel genießen.

Hoch oben auf 1800 Metern Stille

Das Forestis Dolomites ist ein magischer Ort, auf 1800 Metern hoch über der Stadt Brixen gelegen. Um hier hoch, nach Palmschoß auf der Plose, zukommen, fährt man etwa eine halbe Stunde mit dem Auto, windet sich Kurve um Kurve höher. Hinter einem meterhohen Holztor dann die Einfahrt zu einem urigen denkmalgeschützten Gebäude aus dem Jahr 1912. Daneben drei, der Form von Baumstämmen nachempfundenen, skulpturalen Suitentürme in unterschiedlicher Höhe, die wie Bäume in den Himmel ragen und sich harmonisch in die Waldlandschaft einfügen.

Als die Inhaber Teresa und Stefan Hinteregger das alte Hotel Rosalpina, ein ehemaliges Lungensanatorium, übernahmen, haben sie sofort die Magie dieses Ortes gespürt. Mit viel Feinsinn für die Wahrung des Ursprünglichen und dem Wissen über die Kraft des Einfachen haben sie es zum 5-Sterne-Refugium ausgebaut und erweitert. Entstanden sind 62 durch die Südausrichtung sonnenverwöhnte Suiten, ein modernes Spa, ein völlig neues Designkonzept und ein erstklassiges Restaurant. Von überall haben die Gäste den Ausblick auf die Bergmassive des UNESCO Weltnaturerbes Dolomiten.

Naturschauspiel Beste Aussichten hat man nicht nur von den Suiten, sondern auch vom Restaurant. Serviert wird dort die sogenannte „Waldküche“, deren Zutaten von den Bauern aus der Umgebung, der Region und Italien kommen. Viele der Kräuter und Früchte sammelt das Küchenteam selbst. Alle Brotsorten werden im Haus gebacken, die Marmeladen nach eigenen Rezepten eingekocht

,,Die Verbindung der vier Naturelemente mit kunstvoller Architektur ließ an diesem Ort etwas Tief-

sinniges entstehen.“ Gastgeber Teresa und Stefan Hinteregger

Die Weisheit der Druiden erspüren

Im Forestis gibt es kein eng getaktetes, ständig wechselndes Fitnessprogramm. Wer mag, startet morgens mit Wyda, der Bewegungslehre der Druiden, der geistigen Elite der Kelten. Die Übungen ähneln zum Teil QiGong und Yoga. Sanft kräftigen sie die Muskulatur, machen sie geschmeidig für sämtliche Aktivitäten in den Bergen. Der Abend wird im Spa mit einer Meditations-Stunde eingeläutet, um zur Ruhe zu kommen, die Erlebnisse des Tages resümieren. So haben die Gäste tagsüber genügend Zeit, die Umgebung und das Hotel zu genießen, ohne die Befürchtung zu haben, etwas zu verpassen. Und sie haben genügend Zeit und Muße für die herrlichen Mahlzeiten im Restaurant. Und so schlage auch ich endlich die Bettdecke zurück und ziehe mich an. Zum Glück muss ich weder beim Frühstück noch beim Abendessen auf das Bergpanorama verzichten. Alle Tische im Restaurant sind stufenförmig, wie in einem Theater ausgerichtet. Beim Blick durch die bodentiefen Fenster geht das atemberaubende Naturschauspiel also weiter.

Die Kraft des Waldes Das reine Quellwasser, die gute Höhenluft, viele Sonnenstunden und das milde Klima sind die vier Säulen des Forestis, die sich auch im Konzept des Spas widerspiegeln. Das erstreckt sich auf einer Fläche von 2000 Quadratmetern auf zwei Etagen. Indoor- und Outdoor-Pool sind mit Plose-Quellwasser gefüllt. Die Quelle entspringt unmittelbar beim Hotel. Außerdem gibt es im Spa-Bereich verschiedene Saunen, eine gleich nebenan im Wald. Die Anwendungen für Gesicht und Körper orientieren sich an der vom Spa-Team entwickelten Forestis Baumkreiszeremonie und folgen alle dem Prinzip der vier heimischen Bäume: Latsche, Fichte, Lärche und Zirbe. Jeder dieser Bäume besitzt verschiedene Wirkstoffe, Frequenzen und Materialstoffe, die den menschlichen Körper tiefenwirksam regenerieren lassen. Jedem Holz werden ein bestimmter Stein und eine Frequenz zugeordnet. Alle Behandlungen im Spa basieren auf den Eigenschaften von vier einheimischen Nadelgehölzen, kombiniert mit der Kraft von Steinen

Forestis Dolomites

Mit dem Auto über die Brennerautobahn A22. Von Norden kommend, über Innsbruck und Brenner die Autobahnausfahrt Brixen/Vahrn nehmen. Von der Stadt Brixen aus erreicht man das Hotel nahe der kleinen Ortschaft Palmschoß auf dem Südhang des Plosebergs in 18 Kilometern.

www.forestis.it/de/

Eine Übernachtung kostet ab 720 Euro pro Suite mit Halbpension.

Weitere grandiose Hotels zum Ausspannen und Verwöhnen lassen finden Sie in der aktuellen Ausgabe der SPAinside.