Treffpunkt: Klosterhof Alpine Hideaway & Spa in Bayerisch Gmain

Foto: Guenter Standl Foto: Guenter Standl

Die Entscheidung ist gefallen und das Ergebnis könnte besser nicht sein: Nach dem Tegernsee in diesem Jahr geht es nun ins idyllische Berchtesgadener Land. Der Klosterhof Alpine Hideaway & Spa ist der Veranstaltungsort von Spa Life Germany 2024.

Das Branchentreffen findet vom 24. bis 26. Juni statt. Tragen Sie sich also gern schon einmal den Termin dick in Ihren Kalender ein.

An beiden Veranstaltungstagen wird es spannende Vorträge zu aktuellen Themen und Speed-Dating-Sessions mit Partnern aus der Hotel- und Spa-Industrie geben. Bei den jeweils 15-minütigen Speed Datings können sich Hotel und Anbieter kennenlernen, austauschen und im besten Fall eine gewinnbringende Zusammenarbeit vereinbaren.

Während der Veranstaltung steht der Klosterhof den Teilnehmerinnen und Teilnehmern exklusiv zur Verfügung. So können alle, ob beim Frühstück oder in den Pausen miteinander ins Gespräch kommen und sich über das Neueste in der Branche austauschen.

Vielseitiges Programm

Neben den Speed Datings werden erstklassige Referenten Vorträge halten, es gibt Diskussionsrunden mit Best-Practice-Beispielen, Yoga-Sessions und vieles mehr.

Ein Höhepunkt ist die Verleihung der SPA Star Awards während des Gala-Abends am 25. Juni in der Alten Saline in Bad Reichenhall.

Foto: Julian Artner Der Klosterhof mit seiner Alleinlage mitten im Grünen bietet seinen Gästen viel Raum und Zeit für alle Sinne, für kulturelle Vielfalt, für Wellness, alpinen Luxus und feinste kulinarische Gaumenfreuden Foto: Julian Artner

Hier wird getagt

Inspiration finden – Gesundheit leben – Individualität spüren: All das hatten die Betriebswirtin Henrike und der Arzt Dr. med. Andreas Färber im Sinn, als sie aus der einstmaligen Ökonomie der Augustiner-Mönche des Klosters St. Zeno einen Ort schufen, der Raum bietet, um für Körper und Geist neue Kraft zu finden. Jedes Detail im Hotel suchten sie persönlich aus, legten viel Wert auf die Symbiose aus Alt- und Neubau, die Großzügigkeit des Artemacur Spa, die lichtdurchfluteten Zimmer und die kulinarische, regionale Vielfalt im Restaurant. 2016 eröffnete Familie Färber ihren Klosterhof Alpine Hideaway & Spa mitten im Berchtesgadener Land mit 65 Zimmern und Suiten – darunter Spa Lofts mit Whirlpool und Bergblick – sowie dem 1500 Quadratmeter großen Wellnessbereich mit angeschlossenem Gesundheitszentrum. Das Spa punktet mit einem Innenpool mit Kamin, einem weitläufigen Saunabereich mit Biosauna, finnischer Sauna und Hamam und einer Panoramaterrasse mit beheiztem Relax-Pool. www.klosterhof.de