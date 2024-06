Nominiert Der Öschberghof, Donaueschingen

Rundum entspannen, das geht im 5500 Quadratmeter großen Spa des Öschberghofs ganz hervorragend. Das finden auch die Mitarbeiter, die nicht nur hausinterne Aus- und Weiterbildungen genießen, sondern auch ihre starke Gemeinschaft

Spa Academy Der Öschberghof gehört zu den renommiertesten Luxushotels in Deutschland. Erbaut wurde er 1976 von Aldi-Süd-Gründer Karl Albrecht. Heute verfügt das 5-Sterne-Superior-Hotel über 127 Zimmer und Suiten, einen 45-Loch-Golfplatz, das Fine Dining Restaurant Ösch Noir sowie einen Spa- und Fitnessbereich mit 5500 Quadratmetern. In der Saunalandschaft erwarten die Gäste fünf Saunen und drei Dampfbäder, eine Eislounge, eine Infrarot-Sauna und mehrere Fußbecken. Es gibt vier Entspannungszonen, die beispielsweise nach Asien oder ans Meer führen und Energie und Entschleunigung versprechen – ganz nach den jeweiligen Wünschen. Zur Abkühlung geht es in den Innenpool, relaxen lässt es sich im Onsenbecken, Infinity-Außenpool oder im Whirlpool. Massage- und Kosmetik-Anwendungen runden das Angebot ab. Um all diese Angebote auf neuestem Stand anzubieten, wurde im Öschberghof eine eigene Spa Academy ins Leben gerufen. Diese Akademie bietet den Mitarbeitern die Möglichkeit zu regelmäßigen Schulungen und Trainings, um ihre Fähigkeiten zu verbessern und sich in ihrem Bereich weiterzuentwickeln, um den Gästen einen unvergesslichen Aufenthalt zu garantieren. www.oeschberghof.com

Nominiert Ortner’s Resort, Bad Füssing

Was für ein Leuchten: Bayerns größtes Hotel-Thermenresort in Bad Füssing zählt weit über die Landesgrenzen hinaus zu den besten Spa- und Wellness-Häusern. Das 5-Sterne-Hotel wurde als „Best Thermal Resort“ in Europa ausgezeichnet. Das hauseigene Heilwasser kommt aus 960 Metern Tiefe und wird auch optisch opulent ins Szene gesetzt. Selbst Murano-Lüster überm Thermalbecken dürfen nicht fehlen (Foto: Matt und Glänzend)

Alles fließt … Wer das familiengeführte 5-Sterne Ortner’s Resort mit seinen 119 Zimmern und Suiten betritt, staunt: Dunkelblau leuchten sechs Pools mit 400 Qudratmetern reiner Thermalwasserfläche. In diese fließen tagtäglich 100 000 Liter frisches Heilwasser aus der hauseigenen Thermalquelle – mit herrlich warmen 32 bis 37 Grad. Die Spa-Anwendungen reichen von der traditionellen polynesischen Mahana-Massage bis zum regionalen Signature Treatment, selbst auch im Medical-Bereich. Um dabei beste Qualität anzubieten und die Gäste rundum glücklich zu machen, kümmert sich Andrea Weidinger. Die engagierte Spa Managerin ist seit einigen Jahren im Hotel und hat eine fast 30-jährige Erfahrung in der Branche, davon beinahe schon zwei Jahrzehnte im Spa Management. Ihre umfangreiche Erfahrung gibt sie nicht nur an ihre Mitarbeiter weiter, sondern ist auch kompetente Ansprechpartnerin für die Gäste. www.ortners-resort.com

Gewinner DSR Hotel Holding, Hamburg

Teamwork Das kompetente Spa-Team der DSR Hotel Holding besteht aus 14 leidenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit jahrelanger Berufserfahrung. Sie alle stehen darum für eine sehr hohe Spa-Kompetenz und sind verantwortlich für all die erstklassigen Beauty- und Wellnessangebote in den Hotels. „We create a better place to be“, lautet der Leitspruch der Mitarbeiter, die in den jeweiligen Spas der Holding wie den A-Rosa-Resorts & Hideaways aja-Resorts, Henri Hotels, dem Hotel Neptun und dem Hotel Louis C. Jacob in Hamburg für die Gäste da sind. Jedes Haus steht dabei für sich und bietet entsprechende Behandlungen und Treatments an, in anspruchsvollem Ambiente und in traumhafter Kulisse wie beispielsweise in Kitzbühel, Warnemünde oder ganz neu am Gardasee. Dabei ist für die Gäste die Vorfreude auf die Urlaubsregionen in Deutschland, Österreich und Italien genauso schön wie die Aussicht auf die Wellnessbereiche mit großen Spa- und Fitnessangeboten. Für die Mitarbeiter ist das tagtäglich durchaus eine Herausforderung, aber dank regelmäßiger Trainings, Weiterbildungen und einem tollen Teamwork meistern sie diese mit Bravour.

www.dsr-hotelholding.de

„Die Hotels der DSR Holding möchten mehr als nur Zimmer bieten, sondern vielmehr Begleiter sein in den schönsten Regionen am Meer oder in den Bergen und unvergessliche Erlebnisse von der Küche bis zum Spa schaffen.“