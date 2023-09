Nominiert Hotel Bergkristall, Oberstaufen

(Foto: guentherstandl.de)

Naturkino, soweit das Auge reicht Ein Leben im Einklang mit sich selbst, der Natur und anderen. Das fällt im Bergkristall besonderes leicht. An diesem energiereichen Ort hoch über dem Weißachtal mit Panoramablicken auf die Allgäuer Berge bis hin zum Schweizer Säntis. Wellness fängt hier vor allem mit Selfness an. Dieser Gedanke steht im Zentrum des neuen

Kristall Spa-Konzepts: Aus Liebe zu sich selbst die eigene Lebenskraft stärken und sich so dauerhaft wohlfühlen. Dafür wurden die vier Eigenschaften des namensgebenden Bergkristalls – Licht, Kraft, Harmonie und Klarheit – mit Leben gefüllt und auf alle Anwendungen ausgerichtet. Gäste können wählen, auf welches Kraftfeld sie bei ihrer Anwendung den persönlichen Fokus legen. Für jedes der vier Kraftfelder wurde ein „Signature Treatment“ entwickelt, das es in dieser Form nur im Bergkristall gibt. Getreu dem Motto: „Vom ersten Moment an Wohlfühlen“. www.bergkristall.de

Nominiert Relais & Châteaux Spa Hotel Jagdhof, Neustift

Von Kopf bis Seele Das 5-Sterne-Spa-Hotel Jagdhof im Stubaital bietet maßgeschneiderte Pflege der Méthode Physiodermie an: Das Einzigartige an diesem Konzept ist, dass ganzheitlich auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden eingegangen wird. Bei einem Analyseverfahren wird der Typ des Klienten festgestellt und mit hochdosierten Produkten sowie abgestimmten Behandlungsmethoden gearbeitet. So werden sofort sichtbare und langanhaltende Ergebnisse garantiert. Die Méthode Physiodermie wird im joyful Wellbeing-Bereich, Teil des mehrfach ausgezeichneten jSpa mit 3 000 Quadratmeter angeboten. Das jSpa bietet des Weiteren die Vitalwelt mit 20 Saunen und Dampfbädern sowie einem exklusiven Spa-Chalet, eine Oase der Ruhe mit 700 Quadratmeter inklusive einer luxuriösen Private Spa-Suite. Im jSpa geht es ausschließlich um das Wohlbefinden des Gastes. www.hotel-jagdhof.at

Gewinner Villa Eden, Meran

Paradies des Wohlbefindens Seit fast vier Jahrzehnten ist die Villa Eden – The Leading Park Retreat, ein Mitglied der Leading Hotels of the World, ein Ziel für Gäste, die mehr als nur einen Gesundheitsaufenthalt suchen. Die Philosophie des Resorts basiert auf geistigem und körperlichem Wohlbefinden sowie auf authentischer Schönheit. Das preisgekrönte Fünf-Sterne-Resort in der Stadt Meran, nahe der Grenze zwischen Italien und Österreich, zeichnet sich durch seinen hohen Standard, die Eleganz der Zimmer, den Komfort der prächtigen Suiten und den üppigen grünen Park aus, der es umgibt. Es ist der ideale Ort für eine erfolgreiche Remise. Im Longevity Spa können die Gäste eine Atmosphäre purer Entspannung erleben. Dank einer hervorragenden Auswahl an Wellness- und Schönheitsangeboten, die durch die Kosmetiklinie Villa Eden auf Basis natürlicher Wirkstoffe und durch die Anwendung der fortschrittlichsten Techniken ergänzt werden, sind die Ergebnisse sofort sichtbar. Von der Ernährung bis zur körperlichen Betätigung, von der Schönheitspflege bis zum Stressabbau – alles ist ausgerichtet auf ein besseres und längeres Leben. Ein Traum, der in der Villa Eden wahr werden kann. www.villa-eden.com

Jahrhundertealter Park draußen, Belle Époque und moderne und raffinierte italienische Designelemente drinnen – der perfekte Platz, um sich in stilvoll elegantem Ambiente zu entspannen.