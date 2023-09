Jedes Jahr sucht der Verlag redspa media die besten Wellnesshotels. Bewerben können sich die Häuser in sieben Kategorien: Newcomer, City Spa, Green Konzept, Spa Konzept, Gesundheits-Konzept, Spa Team und SPA Star plus. Zudem verleiht die Jury einen Special Award.

Der Jury gehören an: Nathalie Aron, Reise-Bloggerin und Spa-Influencerin (Voyagefox); Reisejournalistin Anna Berit Bader; Mirja Eckert, Unternehmensberaterin und Expertin für Nachhaltigkeit, Megatrends und zukunftsrelevante Lebensweisen; Jessica Hilberath, Social-Media-Expertin und Kommunikationstrainerin; Marina Jagemann, Beauty-Journalistin und Podcasterin; Simon Kellerhoff, Diplom-Sportwissenschaftler und Wellness- und Gesundheits-Experte an der IST-Hochschule; Dr. med. univ. Imke König, Ärztin und Medical Spa Direktorin Schloss Elmau Luxury Spa Retreat & Cultural Hideaway; Hans Peter Veit, Director of Health & Thermal Spa, Grand Resort Bad Ragaz, Bad Ragaz; Marcel Wladasch, Travelblogger, Instagramer und Social Media Consultant sowie Franka Hänig, Herausgeberin und Chefredakteurin von SPA inside und SPA direkt.

PUBLIKUMSPREIS: Gewinner Strandhotel Ostseeblick, Usedom

NEU: Der Publikumspreis wurde gevotet durch die Leser und User von SPA inside

Dem Meer so nah Auf der idyllischen Ferieninsel Usedom begrüßt Familie Wehrmann ihre Gäste. Das Strandhotel Ostseeblick gilt als Wellness-Pionier und hat sogar ein eigenes Wellnesskonzept entwickelt. „Meerness“ ist ein ganzheitliches Programm, das die vitalisierenden Kräfte des Meeres mit natürlichen Ressourcen wie Heringsdorfer Jodsole, Sanddorn, Meersalz, Imkerhonig und Heilkreide kombiniert. „Meerness“ kann man übrigens nicht nur im Spa erleben, sondern im ganzen Haus spüren, riechen, hören und schmecken. So wird den Gästen bei der Begrüßung ein Sanddorn Prosecco gereicht. Die farblichen Akzente in den gemütlichen Zimmern reichen von Gelb für Sonne und Honig über Orange für Sanddorn bis zu Blau für die Ostsee. Und natürlich stehen Honig, Sanddorn und Meersalz auch auf dem Frühstücksbuffet bereit. www.strandhotel-ostseeblick.de

Das familiengeführte Hotel liegt direkt am schönsten Strandabschnitt des Seebades Heringsdorf auf Usedom. Ob von der Terrasse, dem Restaurant oder aus vielen Zimmern – es macht seinem Namen „Ostseeblick“ alle Ehre

SPECIAL AWARD: Gewinner Spa & Resort Bachmair Weissach, Rottach-Egern

Glücksmomente am Tegernsee Im 5-Sterne-Haus Spa & Resort Bachmair Weissach am Tegernsee zu wohnen ist ein reines Vergnügen. Perfekter Service, wahrlich gelebte Gastfreundschaft, Sinn für Schönes und Qualität. Alle Möbel, Stoffe und Materialien in den Zimmern und Suiten ließ der Inhaber Korbinian Kohler eigens entwerfen und setzte dabei bewusst auf natürliche Materialien aus der Region, wie Tegernseer Schilfleinen.

Ein Highlight im Bachmair und gewollter Kontrast zur gelebten bayerischen Tradition ist das Mizu Onsen Spa, Deutschlands erstes Japan-inspired Spa. Das Design, japanische Elemente, wie Zedernholz in filigraner Musterung, kombiniert mit naturbelassenen Materialien aus der Alpenregion, überzeugt voll und ganz. Angeregt von den heißen Quellen Japans, den Onsen, spielt dabei temperiertes Wasser eine besondere Rolle, Abtauchen und eintauchen in verschiedene Kalt- und Heißwasserbecken, ein beheiztes Außenbecken mit Solewasser sowie einen Dampf- und einen Hitzeraum. Im Silent Room gönnt man dem Körper Ruhe. Passend dazu: kosmetische Behandlungen mit der japanischen Luxuskosmetik Sensai sowie Shiatsu-Signature Behandlungen. Vollenden kann man seine fernöstliche Wellnessreise in der hauseigenen Mizu Sushi Bar mit klassisch japanischen Sashimi und Nigiri sowie Kreationen im trendigen Nikkei-Style, um anschließend rundum entspannt, glücklich und zufrieden in die Betten sinken. www.bachmair-weissach.com

Das Mizu Onsen Spa ist Deutschlands erstes Japan-inspired Spa: eine einmalige Fusion aus japanischer Badekultur und regionaler Wasserwelt. Solewasser, Dampf, Hitze und Kälte … danach Ruhe und Entspannung: ein wirkungsintensives Spa-Vergnügen der Extraklasse