L’OCCITANE Group stellt neue General Managerin vor

Catharina Christe ist neue General Managerin der L’OCCITANE Groupe für Deutschland, die Schweiz und die Benelux-Länder.

Ein bedeutender Schritt für die französische L’Occitane Groupe: Catharina Christe übernimmt mit sofortiger Wirkung die Position der General Managerin. In ihrer neuen Rolle wird sie das Unternehmen in den Märkten Deutschland, der Schweiz und den Benelux-Ländern von Düsseldorf aus leiten und direkt an Alia Hawa, Managing Director Europe, Middle East und Export der L’Occitane Groupe, berichten.

Mit einer beeindruckenden, über 20-jährigen Expertise aus der Kosmetikindustrie, darunter namhafte Unternehmen wie Henkel, LVMH Christian Dior Cosmetics und Shiseido, bringt Catharina Christe ihre Leidenschaft für Beauty und Marketing in ihre neue Position ein. Zuletzt verantwortete sie als Country General Managerin das Geschäft von La Prairie in Deutschland.

www.de.loccitane.com