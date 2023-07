Eintauchen in eine Welt aus 1000 Düften

Das luxuriöse The Charles Hotel hat gemeinsam mit der geschichtsträchtigen Parfümerie Brückner im Münchner Rathaus das exklusive Arrangement “Journey of the Scences” aufgelegt, das Einblicke in die Herstellung und Analyse ausgewählter Düfte gibt. Bereits seit 1893 existiert die legendäre Parfümerie Brückner, die 1905 vom Nachfolger König Ludwigs II. zum königlichen Hoflieferanten ernannt wurde.

Mehr als hundert Jahre später hat die Münchner Traditionsparfümerie nicht nur allen Filialisten und dem Online-Handel zum Trotz überlebt, sondern erfreut sich auch heute noch einer ganz besonderen Kundschaft. Ihr Erfolgsrezept: Margarete Bublitz, die die Parfümerie in den 1950er Jahren übernahm, konzentrierte sich von Beginn an auf exklusive Marken, die es sonst nirgends gab. Schon damals spazierten Größen wie Estée Lauder durch die Filiale im Münchner Rathaus.

Im Jahr 2023 ist die Parfümerie, die in diesem Jahr ihr 130-jähriges Bestehen feiert, immer noch am Marienplatz zu finden und wird bereits in dritter Familiengeneration geführt. Gäste des The Charles Hotel können bei einem exklusiven Besuch die Magie des Parfums erleben, in olfaktorischen Erinnerungen schwelgen und ganz nebenbei einiges über die Kreation von Düften erfahren. Im Rahmen des Arrangements lernen Gäste zudem den exklusiven „König Ludwig”-Duft kennen, der mit seinen Zitrus- und Lavendelnoten den Vorlieben der damaligen Zeit entsprach – nebenbei erfahren sie spannende Geschichten über den Prinzregenten höchstpersönlich. www.parfuemerie-brueckner.com, roccofortehotels.com

Fotos: Parfümerie Brückner, The Charles Hotel München