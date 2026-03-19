Finnland wurde im World Happiness Report 2026 der Vereinten Nationen erneut zum glücklichsten Land der Welt gekürt. Damit führt das nordische Land bereits das neunte Jahr in Folge die weltweite Rangliste an. In diesem Jahr lautet die Botschaft aus Finnland ganz einfach: Glück beginnt damit, abzuschalten – am besten irgendwo an einem See und weit weg von allem Trubel.

Der diesjährige Bericht untersucht die Auswirkungen von sozialen Medien und ständiger Vernetzung auf das Wohlbefinden. Dabei betont er die wachsenden Belege dafür, dass sich eine längere Online-Nutzung negativ auf das Wohlbefinden auswirken kann. In Finnland, das oft für seine enge Verbindung zur Natur und seine ausgeglichene Lebensweise angeführt wird, liegt das Geheimnis des Glücks darin, das Gegenteil zu tun: weg von den Bildschirmen, das Tempo drosseln und Zeit in der Natur verbringen.

Die finnische Reaktion auf den Sieg spiegelt diese Lebenseinstellung wider, wobei Glück oft in den einfachen und alltäglichen Momenten liegt: ein Bad in einem klaren See, das Aufheizen der Sauna, ein Spaziergang im Wald oder das gemeinsame Genießen von gutem Essen mit Freunden in einer Sommerhütte. http://www.visitfinland.com/de

Deutschland landet im Ranking der glücklichsten Länder übrigens auf Platz 17.