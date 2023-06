Biotherm Blue Beauty

In Köln fand die diesjährige Gesellschafterversammlung der beauty alliance Deutschland GmbH & Co. KG statt. Vom 14. bis 16. Mai 2023 trafen sich die Inhaber der YBPN Parfümerien mit den Geschäftsführern und dem Team der beauty alliance, mit YBPN-Partnern und ausgewählten Lieferantenpartnern an der schönen Stadt am Rhein.