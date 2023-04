Prada Beauty: Erste KI-basierte Social Media Kampagne

Prada Beauty eröffnet mithilfe von Künstlicher Intelligenz neue Perspektiven auf die Parfumkunst. Mit der Social Media Kampagne verschiebt die Marke die Grenzen der Kreativität und vereint Technologie mit menschlicher Inspiration.

Die Kampagne präsentiert fünf der ikonischsten Düfte der Marke: Prada Paradoxe, Luna Rossa Ocean, Infusion d’Iris, L’Homme und Amber Femme, die alle mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) neu interpretiert wurden, um Visuals mit einer neu erschaffenen Wahrnehmung zu kreieren.

Um die Parfumflakons im schwebenden Zustand zu portraitieren, arbeitete Prada Beauty mit dem Still Life-Fotografen Johann Besse zusammen. Das Ziel war es, eine neue Bildwelt zu erschaffen durch die Übersetzung von räumlichen Dimensionen in flache Oberflächen in Verbindung mit dem Erforschen der Potentiale des Mediums Fotografie, um optische Illusionen zu kreieren.

Die Bilder des Fotografen wurden einem auf KI-basierenden Tool zur Bildkreation eingespielt, das auf einem selbstlernenden Algorithmus basiert, der auf große Bilddaten und Bildbeschreibungen trainiert wurde. Mit dem Tool können realistische Bilder aus reinen Textinformationen kreiert werden – so entstanden auf Basis der ursprünglichen Studioaufnahmen neue Versionen, die die Grenzen der Kreativität verschieben. Das finale Design Element der Kampagne enthält die „Fehlproduktionen“ der KI als alternative Varianten des Hauptvisuals.

Die Social Media Kampagne läuft exklusiv auf dem Prada Beauty Instagram Profil (@pradabeauty) noch bis Ende Mai. Sie ermöglicht den Followern, tief in das Universum von Flakon und Duft einzutauchen: jeder Duft wurde digital neu interpretiert, um die Einzigartigkeit durch KI zu unterstreichen.

Alle Bildkreationen verkörpern Prada Beauty‘s Verbindung von Innovation, Kreativität und dem Ziel, die Wahrnehmung von Schönheit stetig zu hinterfragen und neu zu erfinden.