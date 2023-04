Benvenuti – Willkommen auf der „Insel der Sonne“. Tauchen Sie ein in den morbiden Charme Palermos und lassen Sie sich faszinieren von der 3000 Jahre alten Hauptstadt Siziliens.

Um den besonderen Spirit Sizili­ens zu verstehen, muss man ihn erleben, am besten im Herzen der Insel: in Palermo. Von Deutschland aus fliegen Sie zwei bis drei Stunden und landen mitten in der Sonne: Ge­nau dort, wo das Dolce Vita noch ent­spannter, das Mittelmeer wärmer und das Essen ein klein wenig bunter ist als im Rest Italiens. Damit sich die Gäste wohl und auch sicher fühlen, wurde in den letzten Jahren einiges getan. Viele Sehenswürdigkeiten wurden re­stauriert, die Altstadt aufgehübscht. Trotzdem hat Palermo seinen authen­tischen Charakter behalten und ist kei­ne italienische Touristenhochburg, son­dern vielmehr quirliger Schmelztiegel verschiedenster Völker und Kulturen. Unser Tipp: Der Pilgerberg „Monte Pellegrino“ mit seinen Pinienwäldern. Er liegt nur vier Kilometer vom Zen­trum entfernt und kann bequem mit dem Auto erreicht werden.