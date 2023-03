Wenn Kunst, Kulinarik und ein Duftpoet aufeinandertreffen, kann es nur magisch werden. Und so war es beim Event am 23. März in der Julia Stoschek Foundation in Berlin.

Die Marke Serge Lutens hatte für die Präsentation ihrer Duft-Jubiläumsedition „La fille de Berlin“ gemeinsam mit Julia Stoschek in ihre Foundation eingeladen. 30 Gäste – darunter u.a. Leyla Piedayesh, Bibiana Beglau, Juliet Kothe, Maria Koch und Shermine Shahrivar, kamen in den Genuss einer olfaktorischen Reise durch die exklusiven Nischendüfte von Serge Lutens und einer privaten Tour der neuen Ausstellung des Künstlers Ulysses Jenkins in der Julia Stoschek Foundation.

In ihrer Begrüßungsansprache brachte Julia Stoschek ihre große Bewunderung für das Universalgenie Serge Lutens zum Ausdruck und offenbarte die ein oder andere Parallele zwischen ihr und „La fille de Berlin“ – dem Star des Abends. Johannes Scheer, Country General Manager von Shiseido, der selber ein großer Kunstliebhaber ist, dankte Julia Stoschek für die besondere Möglichkeit, Serge Lutens in diesem außergewöhnlichen Rahmen zu würdigen. Bibiana Beglau erzählte mit Begeisterung, wie sie vor mehr als 20 Jahren auf kuriose Weise den Serge Lutens-Duft „Féminitée du Bois“ entdeckte und seitdem keine anderen Parfums trägt.

Im Anschluss an die Duft- und Kunstführung genossen die Gäste ein erstklassiges Dinner von Cookies an einer langen festlichen Tafel bei anregenden Gesprächen. „La fille de Berlin“ und Serge Lutens haben nach diesem besonderen Abend auf jeden Fall einige neue Fans und Bewunderer.