Naturkosmetikcamp 2023: Erfolgreicher Auftakt mit neuem Format

Vom 23. bis 25. März 2023 trafen sich zahlreiche Branchenbegeisterte zur 8. Ausgabe des NaturKosmetikCamps. Das Event im Schwarzwald Panorama Hotel Bad Herrenalb fand zum ersten Mal unter Leitung von Katrin Hiersche und mit neuem, facettenreichem Konzept statt.

Die Community und der ungezwungene, familiäre Austausch nahmen auch dieses Mal einen zentralen Stellenwert ein, während die klassischen Camp-Sessions von hochkarätigen Vorträgen und einer Podiumsdiskussion im Kongresscharakter ergänzt wurden. Diese neue Mischung bot somit gleichermaßen den perfekten Rahmen für Networking und setzte spannende Impulse.

Sowohl während des Programms, als auch in den großzügig geplanten Pausen wurden vielschichtige Gespräche geführt und die Teilnehmer:innen brachten sich aktiv in die Themen ein. Die so entstehenden Perspektivwechsel zwischen Herstellern, Handel, Instituten, Rohstofflieferanten, Kommunikation und Medien machten das NaturKosmetikCamp zu einem Raum der Vielfalt und Inspiration.

Die Eröffnung des B2B Events durch Veranstalterin Katrin Hiersche wurde begleitet von einem persönlichen digitalen Grußwort von Branchenexpertin Elfriede Dambacher, die unter anderem den nicht mehr stattfindenden Naturkosmetik Branchenkongress durchgeführt hat. „Die neue Hybrid-Veranstaltung aus Camp und Kongress bringt nun die Vorzüge beider Events zusammen“, versprach Katrin Hiersche.

„Danke an Katrin Hiersche und ihr Team für eine tolle Veranstaltung, die spannende Impulse gesetzt hat! Die Location im Schwarzwald war sehr gut gewählt, die Vorträge und Sessions sehr abwechslungsreich & spannend. Neben dem Austausch mit bekannten Insidern war es auch sehr schön, neue Kontakte zu knüpfen … was alle eint, ist die Leidenschaft für Naturkosmetik“, so Susanne Stoll, Chefredakteurin INSIDE beauty.

Katrin Hiersche mit Wolfgang Falkner, dem früheren Veranstalter

www.naturkosmetikcamp.com