Führungswechsel bei Douglas DACH

Die Länderorganisation Deutschland, Österreich, Schweiz („DACH“) von Douglas erhält einen neuen Geschäftsführungsvorsitzenden: Veit Weiland übernimmt ab dem 1. April 2023 die Rolle als CEO von Nicole Nitschke.

„Veit Weiland bringt profunde Kenntnisse und eine umfassende Expertise unter anderem in den Bereichen Vertrieb, Expansion, Logistik und zugleich eine langjährige Erfahrung als Führungskraft mit“, so Sander van der Laan, CEO Douglas Group. „Wir sind überzeugt, dass er Douglas gemeinsam mit dem DACH-Team in die nächste Wachstumsphase bringen wird. Dabei geht es insbesondere darum, unsere erfolgreiche Omnichannel-Strategie auszubauen und sowohl das Filialgeschäft als auch den Onlinehandel im Sinne unserer Kundinnen und Kunden weiterzuentwickeln.“

Nicole Nitschke hatte 2019 die CEO-Rolle bei Douglas in Deutschland und der Schweiz übernommen und nach dem erfolgreichen Turnaround in 2021 die Länderorganisationen Schweiz und Österreich in die heutige DACH-Organisation integriert. Sie verlässt Douglas im beiderseitigen Einverständnis, um ihren beruflichen Weg außerhalb des Unternehmens fortzusetzen. www.douglas.de