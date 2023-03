Am 30. Januar 2023 konnte Guerlain die Schauspielerin Angelina Jolie in Paris empfangen und die langjährige Zusammenarbeit mit dem Haus ausbauen.

Im Mittelpunkt von Angelinas Besuch in Paris stand die gemeinsame Veranstaltung einer Bee School mit Lorène Mouchet, einer Imkerin aus der ersten GUERLAIN x UNESCO Women for Bees Gruppe im Jahr 2021 sowie Cécile Lochard, Chief Sustainability Officer von Guerlain.

Die Bee School, die von Guerlain gegründet und von deren Mitarbeiter*Innen geleitet wird, ist eine weitere Initiative des Hauses, um Kindern die Bedeutung der Bienen näher zu bringen.

Nach einer erfolgreichen Pilotphase in Frankreich wird die Bee School seit 2021 global abgehalten. Fast 6 000 Kinder in mehr als zehn Ländern konnten über die Bienen und die Erhaltung der biologischen Vielfalt informiert werden. Bis 2025 sollen 100.000 Kinder an einer Bee School teilgenommen haben. www.guerlain.com