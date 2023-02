Die NOBILIS Group wird exklusiver Vertriebspartner von LENGLING MUNICH

Ab dem 1. April 2023 übernimmt die Nobilis Group die exklusive Vertriebspartnerschaft für die Luxus-Nischenmarke Lengling Munich in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Die award-winning Brand Lengling ergänzt das Portfolio der Nobilis Group einmal mehr um eine im Luxus Nischensegment national und international sehr erfolgreiche Duftmarke. Die hochwertigen Parfumkreationen von Lengling stehen für allerhöchste Qualität – made in Munich. www.nobilis-group.com, www.lengling.com