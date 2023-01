Emma Chamberlain wird weltweite Markenbotschafterin von Lancôme

Lancôme freut sich, ein neues Gesicht für die Marke bekannt zu geben: Emma Chamberlain. Die 21-jährige Amerikanerin ist nicht nur Repräsentantin der „Be yourself-Bewegung“ und Vertreterin der Gen Z. Sie ist auch ein YouTube-Star, Podcast-Host, Unternehmerin und Modeikone.

Emma wird nun Teil der Lancôme-Familie von Markenbotschafterinnen. Mit ihrem einzigartigen Humor und Esprit wird sie die Werte der Marke von positiver und kraftvoller Schönheit nach außen tragen und eine ganze Generation dazu einladen, von innen heraus zu strahlen.

Mit fast 30 Millionen Followern ist Emma zu einer der einflussreichsten, sympathischsten und beliebtesten Persönlichkeiten auf Social Media geworden. Sie ist ein Vorbild für ihre Generation, die nach ihren eigenen Überzeugungen lebt.

Zeitgleich feiert Lancôme Premiere seiner ersten YouTube-Serie „How do you say beauty in french?” Wer Emma dabei zusehen möchte, wie sie durch die Pariser Straßen schlendert und die Türen der Lancôme-Büros öffnet, kann sich die vierteilige Miniserie auf YouTube ansehen. www.youtube.com

www.lancome.de