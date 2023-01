DOUGLAS spendet 100.000 Euro an DKMS LIFE

Seit mehr als 25 Jahren macht es sich DKMS Life, eine eigenständige Tochterorganisation der DKMS, mit dem look good feel better Patientenprogramm zur Aufgabe, Krebspatientinnen während der Therapie Hilfe zur Selbsthilfe im Umgang mit ihrem veränderten Erscheinungsbild anzubieten.

Im Rahmen der Charity-Aktion „#herzenssache – Gemeinsam mit der DKMS Life machen wir uns stark für die Unterstützung von Krebspatientinnen“ haben Kund*innen bei Douglas vom 17. bis 30. Oktober 2022 gespendet. Douglas hat den Gesamtspendenbetrag auf 100.000 Euro aufgestockt. „Durch die herausragende Arbeit der DKMS Life werden zahlreiche betroffene Frauen und Mädchen dabei unterstützt, ihr Selbstwertgefühl und ihre Lebensqualität wiederzufinden. Gerade in diesen persönlichen und herausfordernden Momenten ist Selbstliebe ein wichtiger Anker, um in schweren Zeiten neue Kraft zu schöpfen. Daher ist uns die Partnerschaft mit der DKMS Life eine besondere Herzensangelegenheit“, sagte Nicole Nitschke, CEO DACH von Douglas.

In kostenfreien Kosmetikseminaren erhalten die Teilnehmerinnen Tipps zu den Themen Gesichtspflege, Make-up und Kopfbedeckungen. Dabei geht es um viel mehr als Make-up: Die Seminare bieten eine willkommene Abwechslung vom Therapie-Alltag, steigern das Selbstwertgefühl der Patientinnen und stärken sie so im Kampf gegen den Krebs. Der Re-Entry in die Kliniken für Onsite-Seminare ist zwar erfolgt, jedoch findet der Großteil der Kosmetikseminare seit der Corona-Pandemie weiterhin online statt. Rund 180.000 Krebspatientinnen wurde bis heute eine Teilnahme ermöglicht.

„Douglas ist bereits seit 2008 als treuer Partner an unserer Seite. Ich möchte mich ganz herzlich für die Unterstützung bedanken, die es uns ermöglicht, Patientinnen Zuversicht und Hoffnung zu schenken“, sagte Ruth Landler Neri, COO der DKMS Life. www.douglas.de