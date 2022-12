Scannen & Erleben – Shiseido Tokyo beautyverse

Shiseido schreibt in diesem Jahr 150 Jahre Unternehmensgeschichte. Eine Erfolgsgeschichte, die auf Innovation, Technik und Forschung beruht. Im Januar geht Shiseido den ersten Schritt in eine neue Welt – das Metaverse. Das Shiseido Tokyo beautyverse ist eine im digitalen Raum erschaffene Shiseido Welt, in die die KundInnen eintauchen können. Dies bietet ihnen zum einen die Möglichkeit die Marke aus einer neuen Perspektive kennenzulernen und zum anderen die Gelegenheit ihre persönliche Pflegeroutine zu entdecken.

Die KundInnen können den Innovationsgeist und die technische Fokussierung von Shiseido erleben. Diese Kooperation ist aus einem Wettbewerb bei Douglas entstanden, in dem sich Shiseido gegen andere führende Skincare Brands durchgesetzt hat. Im Rahmen einer exklusiven Promotion mit Douglas werden so nun auch ganz neue Zielgruppen angesprochen und auf die Marke Shiseido aufmerksam gemacht. Die Tokyo Beautyverse Promotion wird in 19 Ländern realisiert.

Dieser innovative Kickoff wird von einer groß angelegten 360° Kampagne begleitet, die für maximale Aktivierung in den Stores und auch Online sorgen wird. Der Fokus liegt hier auf Visibility. Auch am POS wird durch Schaufensterdekoration und Instore Elemente eine hohe Sichtbarkeit garantiert. Durch Sampling und GWPs werden die Kundinnen auf die Promotion aufmerksam gemacht.

Mit intensivem Training werden die Beauty-Teams in den Douglas Filialen fit gemacht, um die KundInnen einzuladen, das Tokyo Beautyverse zu entdecken. Zusätzlich wird die Promotion über die digitalen Shiseido Kanäle begleitet. Auch Seedings und gezielte Influencer Kooperationen, sowie Presseintegration in den Fachzeitschriften, sind geplant.

Die KundInnen können das Tokyo beautyverse über einen QR Code betreten und sich dort einen eigenen Avatar erstellen, mit dem sie sich im virtuellen Raum bewegen können. Hier bietet sich die Gelegenheit einer virtuellen Beratung, um eine auf ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmte Pflegeroutine zu finden. Ihre personalisierte Pflegeroutine können die KundInnen dann in Form eines Shiseido Starter Kits exklusiv bei Douglas erwerben – dies wird sowohl Instore als auch Online möglich sein.

Ab 16. Januar finden Sie hier den QR-Code zum Betreten des ShiseidoTokyo Beautyverse.