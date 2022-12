Vor sich das endlose Weiß im gleißenden Sonnenlicht – hier oben ist man dem Himmel nah. Die Redaktion von SPA inside hat ihre liebsten Skigebiete zusammengetragen.

Arlberg Die Skiregion St. Anton – St. Christoph – Stuben ist eines der vielseitigsten Gebiete und perfekt für viele Winteraktivitäten. Skifahren, Snowboarden, Langlaufen – das charmante Skigebiet gilt als Inbegriff des Wintersports. Hier gibt es mehr als 300 Kilometer Skiabfahrten, mehr als 200 Kilometer Tiefschneeabfahrten und 87 hochmoderne Lifte und Bahnen. Unser Tipp: Mit der Galzigbahn direkt aus dem Ort ins Herz des Skigebiets, von dort mit der Vallugabahn zum gleichnamigen Gipfel auf 2811 Metern. Vom Vallugagrat auf 1350 Höhenmetern geht es dann neun Kilometer nach unten – es ist die längste Abfahrt des Skigebiets über die Ulmerhütte bis nach St. Anton. www.skiarlberg.at/de

Silvretta Montafon Klein, fein und übersichtlich ist dieses Skigebiet. Glücksregion für Bergliebhaber, so nennt sich das Montafon selbst. Die bekanntesten Skiorte sind Schruns, Gaschurn, St. Gallenkirch und Gargellen. 141 Pistenkilometerwarten auf die Gäste. Auch hier gibt es Pisten für jeden Anspruch. Familien fühlen sich besonders wohl auf den zahlreichen blauen Pisten, während Racer die schwarzen Abfahrten nehmen. Wer will, kann sich auf den beliebten „Skorpionpisten“ im sicheren Gelände austoben. www.montafon.at

Dolomiti Superski ist so groß, dass ein Urlaub nicht ausreicht, um all seine Facetten kennenzulernen. Sage und schreibe 1200 Kilometer Pisten können befahren werden und das mit einem einzigen Skipass. Das ist dank des Zusammenschlusses von zwölf Skigebieten möglich. Ein paar Zahlen gefällig? Es gibt 360 Kilometer blaue, 720 Kilometer rote und 120 Kilometer schwarze Pisten, 23 Kilometer davon sind beleuchtet. Urig geht es in den 400 Skihütten am Pistenrand zu. Für jederzeit frisches Weiß sorgen 4600 Schneekanonen. Unser Tipp: Der alljährlich stattfindende Sellaronda Skimarathon, bei dem die Teilnehmer die gesamte Runde nachts zurücklegen. Der Weg wird hierbei nur von den Helmlampen der Sportler beleuchtet. www.dolomitisuperski.com