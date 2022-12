Parfümerie UNIQUE by baslerbeauty gewinnt Ideenwettbewerb

Mit der Markteinführung von samplistick™, einer nachhaltigeren und persönlicheren Neuerfindung des klassischen „Pröbchens“ konnte baslerbeauty aus Bietigheim-Bissingen das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg überzeugen und wurde im Rahmen des Ideenwettbewerbs „Einkaufserlebnisse im stationären Einzelhandel – Best Practices für Baden-Württemberg“ ausgezeichnet.

So nett die kleinen Flakons und Tiegel auch sind – die meisten Pröbchen, die Kund*innen beim Einkauf in einer Parfümerie gratis erhalten, werden anschließend gar nicht genutzt und verstauben im Regal oder landen direkt im Müll. Für die Produktion der Proben wird unglaublich viel Material verbraucht und der Recyclingprozess gestaltet sich aufwändig.

Dagegen will die Parfümerie UNIQUE by baslerbeauty etwas unternehmen und Vorreiter werden in einem Bereich, der nachhaltig verändert werden sollte. „Wir sehen es als eine gemeinsame Verantwortung, den Konsum ökologischer und ökonomischer zu gestalten“, erklärt Geschäftsführer Mattias Mußler. Daneben weiß das Beauty-Unternehmen auch, dass es in Zeiten von Verunsicherung wichtiger denn je ist, kompetente Antworten auf individuelle Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden zu geben.

Als Macher einer echten Handelsinnovation kooperiert baslerbeauty dafür mit einem innovativen Start-up – und führt mit dem Produkt samplistick™ einen Service ein, der es erlaubt, eine unendlich große Vielfalt von Produkten zu testen, und diesen Prozess maximal nachhaltig gestaltet. In einem speziell designten Stick, der zu 100% aus Altplastik besteht und nach Gebrauch vollständig recyclebar ist, bekommt jede Kund*in ihre persönliche Wunschprobe zum Ausprobieren zuhause.

samplistick™ Gründerin Daniela Mündler freut sich, mit UNIQUE einen Einführungspartner ihres innovativen Produkts gefunden zu haben: „Uns eint die Vision, dass es nachhaltige Veränderungen braucht, um die Parfümerie in die Zukunft zu führen.“

Im Rahmen des Ideenwettbewerbs fördert das Land innovative Einkaufserlebniskonzepte mit insgesamt rund 1,76 Millionen Euro. „Die 31 geförderten Erlebniskonzepte aus den unterschiedlichsten Branchen und Regionen machen Mut und sind ein Beleg für die hohe Innovationskraft des stationären Einzelhandels im Land“, sagte Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut in Stuttgart.

Die Innovation schafft eine Win-Win-Win Situation auf allen Ebenen: Kund*innen werden persönlicher, vielfältiger und kompetenter beraten, sie erfahren ein besseres Einkaufserlebnis – und das auf Basis ökologischer, ökonomischer und sozialer Nachhaltigkeit. Die Händler selbst profitieren von Erhöhung der Kundenbindung.

Als Preis erhält die Parfümerie UNIQUE eine Förderung von bis zu 48.000 Euro für die Umsetzung des innovativen Einkaufserlebniskonzepts.

www.basler-beauty.de www.samplistick.de