Seit über 60 Jahren bildet die Dr. med. Christine Schrammek Fachschule für dermatologische Kosmetik Menschen, mit der Leidenschaft für Beauty, zu dermatologischen Kosmetiker*innen aus.

Bereits in den 60er Jahren war es für die Gründerin Christine Schrammek eine Herzensangelegenheit, insbesondere Frauen in ihrer Bildung zu unterstützen. Damals wie heute ist dies ein wichtiges Anliegen für das Familienunternehmen. Aus diesem Grund verleiht das Unternehmen in diesem Jahr ein Stipendium für die Ausbildung in der Abendschule an Viktoria Oshmukha. Viktoria ist im Frühjahr aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet, um ein neues Leben zu beginnen. Durch Christel Tzsourmbakis (Magazinleitung „Feine Adressen“ & „Sei Stark Düsseldorf“) und Kathrin Weise-Walhöfer (Unternehmerin & Gründerin des Vereins „DARIA e.V“) ist der Kontakt zu der jungen Frau entstanden.

„Wir freuen uns sehr, Viktoria in den kommenden 12 Monaten auf ihrem Weg in ihre neue berufliche Zukunft unterstützen zu können.“, so Christina Drusio, Dermatologin und Teil der Inhaberfamilie von Dr. med. Christine Schrammek Kosmetik. www.schrammek.de