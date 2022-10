Digitales Skin Diagnose Tool

Mit der Lancierung eines digitalen Skin Diagnose Tools personalisiert Beauty-Retailer Sephora die Kundenansprache. Und so funktioniert es: Das innovative Skin Diagnose Tool – bestehend aus einem Handy, einem Handy-Etui mit Ring und einer App – bestimmt den Hauttyp des Kunden, um anschließend eine personalisierte Hautpflege-Routine anbieten zu können. Der innovative Ring ist direkt mit der App verknüpft. Mit dem Hautdiagnosegerät ist eine professionelle Beratung innerhalb von 15 Minuten möglich. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig, denn das Skin Care Diagnose Tool kann am Skincare Hub, am Beauty Hub sowie an Kosmetik-Displays eingesetzt werden. www.sephora.de