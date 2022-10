Clarins unterstützt Plastic Odyssey

Nach 5 Jahren Vorbereitung legte die Expedition von Plastic Odyssey am 1. Oktober 2022 im Hafen von Marseille ab. Ihre Reise soll sie in den nächsten drei Jahren auf alle Weltmeere führen. Das Ziel: Bewusstsein für die Herausforderungen durch Plastikverschmutzung der Ozeane schärfen und gemeinsam mit den lokalen Bevölkerungen konkrete Lösungen finden. Als offizieller Partner des Projekts unterstützt Clarins Plastic Odyssey mit voller Kraft voraus!

Clean up the past, build the future

Das Projekt Plastic Odyssey wurde 2017 von Simon Bernard und Alexandre Dechelotte ins Leben gerufen. Im Zentrum des Projekts steht ein knapp 40 Meter langes Laborschiff, dessen Besatzung aus Schiffspersonal und Wissenschaftlern besteht. Im vorderen Teil des Schiffs gibt es einen Raum zum Testen und Ausstellen von Kunststoff-Alternativen. Im hinteren Teil befinden sich eine Recycling-Werkstatt und ein Bereich, in dem aus Plastik Treibstoff erzeugt wird.Dieser umfasst einen Schredder, eine Zentrifuge, einen Waschbehälter, einen Kompaktor, einen Extruder und vieles mehr. All diese bewährten Maschinen können problemlos in Abfallentsorgungszentren an Land eingesetzt werden.

Clarins und Plastic Odyssey: der gemeinsame Willen, konkrete Maßnahmen gegen die Plastikverschmutzung zu ergreifen

2018 war Clarins das erste Unternehmen, das Plastic Odyssey unterstützt hat, und tritt heute als offizieller Partner auf. Beide verbindet der Anspruch, aktiv zu werden und konkrete Antworten auf die Herausforderungen der Kunststoffverschmutzung zu geben.

„Mit Plastic Odyssey verfolgen wir ein pragmatisches Projekt mit der realen Fähigkeit, die Kunststoffsituation zu verändern und zum Aufbau einer lebenswerten Zukunft beizutragen.“, so Virginie Courtin, Vorstandsvorsitzende Clarins. www.clarins.de