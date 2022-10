Man kann sich gar nicht satt sehen an den flammend roten, gelben, orangen Wäldern an den malerischen Berghängen der gepflegten Naturparks vor den Toren der Stadt.

Gleich außerhalb der Stadt beginnt die kanadische „Wilderness“, nur 30 Minuten fährt man beispielsweise zum Parc National de la Jacques-Cartier, einem der schönsten Gletschertäler Québecs mit über 100 Wanderwegen. Ein anderes beliebtes Ausflugsziel ist der imposante Wasserfall im Parc de la Chute-Mont-morency, mit 83 Metern höher als der Niagara-Fall und in wenigen Autominuten von Québec Ville aus zu erreichen. Das beeindruckende, abends beleuchtete Naturschauspiel lässt sich zu Fuß oder mit der Seilbahn bewundern. Wer Lust auf Inselleben hat, dem sei die Überfahrt zur bei Künstlern beliebten Ile d’Orléans gleich neben der Stadt ans Herz gelegt – mit rund 600 historischen Gebäuden aus der französischen Kolonialzeit eine magische Reise in die Vergangenheit. Und wer neugierig ist auf die Lebensweise der indianischen Ureinwohner, der taucht vielleicht im Indianerreservat der Wendat-Huronen für ein paar Stunden ein in deren traditionsreiche Kultur.