Sander van der Laan folgt auf Tina Müller

Douglas steht vor einem Führungswechsel: Sander van der Laan (54) wird zum 1. November 2022 CEO des Unternehmens.

Er übernimmt das Amt von Tina Müller (54), die nach fünf erfolgreichen Jahren an der Spitze des Unternehmens auf eigenen Wunsch in den Aufsichtsrat wechselt. „Ich freue mich sehr, dass wir mit Sander van der Laan einen ausgezeichneten Manager mit ausgewiesener Retail-Erfahrung und einer stark ausgeprägten Führungspersönlichkeit für das Amt des CEOs von Douglas gewonnen haben. Zugleich danke ich Tina Müller im Namen des gesamten Aufsichtsrats für ihren herausragenden Beitrag zur Erfolgsgeschichte des Unternehmens und bedaure ihr Ausscheiden“, sagte Henning Kreke, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Douglas.

Sander van der Laan hat zuletzt mehr als sechs Jahre als CEO die Geschicke des niederländischen Non-Food-Retailers Action gelenkt.

Unter seiner Führung konnte der Umsatz des Unternehmens von zwei auf mehr als fünf Mrd. Euro gesteigert werden. Zudem trieb er die internationale Expansion von Action in Europa in zehn Ländern maßgeblich voran. Sander van der Laan entwickelte die Marke sowie das Sortiment weiter und baute das digitale Interface des Unternehmens erfolgreich auf. Zuvor war er über 16 Jahre in verschiedenen Führungspositionen für das börsennotierte Einzelhandelsunternehmen Ahold Delhaize tätig. „Sander van der Laan bringt umfangreiche Management-Expertise im Retail-Sektor und eine herausragende Erfolgsbilanz in der Gestaltung von Vertrieb, Marketing, Supply Chain Management und Digitalisierung mit. Er hat zudem Umsatz und operatives Ergebnis von Action in wenigen Jahren deutlich gesteigert. Das macht ihn zu einem idealen Kandidaten, um Douglas in die nächste Phase zu führen. Dabei wird es insbesondere darauf ankommen, Backbone-Prozesse an das E-Commerce-Geschäft anzupassen, das Apothekensortiment vollständig zu integrieren und die Profitabilität weiter zu steigern“, sagte Kreke. www.douglas.de