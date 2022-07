SEPHORA LOVES BABOR

SEPHORA Deutschland feierte, im Düsseldorfer Flagship-Store in der Shadowstraße, 5. Geburtstag und schenkte seinen Kunden ein unvergessliches Event mit einer exklusiven Neuheit im Sortiment: BABOR, die deutsche Premium Expertenhautpflege.

Der Startschuss der deutschlandweiten Partnerschaft wurde gemeinsam mit Babor Co-CEO Tim Waller, Sephora Deutschland CEO Björn Überschär, internationalen VIPs und vielen spannenden Babor Highlights gefeiert.

„Sephora Stores gehören zu den gehyptesten Geschäften in Innenstädten weltweit. Wir sind sehr stolz, dass wir der Marke Babor in Deutschland diese Bühne bieten können.“, so Babor Co-CEO Tim Waller. Auch Björn Überschär, GM Sephora Deutschland freut sich sehr, mit Babor eine Expertenmarke made in Germany im Sortiment begrüßen zu dürfen. www.babor.com