NovaLanaLove X Börlind

Farina verwendet seit dem Jahr 2014 die HYALURON AUGENPADS von ANNEMARIE BÖRLIND, die seither zu den Bestseller-Produkten der Marke zählen. Gemeinsam mit ANNEMARIE BÖRLIND entwickelte sie 2020 ihre eigene Limited Edition – die goldenen Augenpads. Diese wurden mit Begeisterung angenommen und waren bereits nach wenigen Wochen komplett ausverkauft.

Nur für kurze Zeit gibt es Farinas goldene Augenpads erneut in limitierter Auflage, diesmal ergänzt durch das neue goldene Körperöl. Auch das neue Produkt verbindet Farina mit einer persönlichen Geschichte: 2021 überraschte ANNEMARIE BÖRLIND die Influencerin zu ihrem 30. Geburtstag mit einer individuellen Kreation. Das BODY CARE Körperöl – eines von Farinas Lieblingsprodukten – wurde mit Glitzerpartikeln angereichert und im personalisierten Design verschenkt. Diese Idee gefiel Farina so gut, dass sie das Körperöl auch ihren Follower:innennicht vorenthalten möchte. So entstand die zweite Co-Creation zwischen ANNEMARIE BÖRLIND und Farina Opoku. Das goldene Körperöl eignet sich ideal zur Pflege von Farinas Babybauch. Sie erwartet im August ihr erstes Kind. Farina Opoku, auch bekannt als NovaLanaLove, berichtet seit 2014 über Themen wie Beauty, Fashion, Lifestyle und Travel. Sie ist eine der erfolgreichsten Influencerinnen Deutschlands und hat 1,6 Millionen Follower:innen auf Instagram.

Goldenes Körperöl

Glättend. Pflegend. Strahlend. Das Körperöl mit schimmernden Goldpartikeln und nährenden Ölen bringt die Haut zum Strahlen. Die schnell einziehende Formel mit Rosmarin-Extrakt, Bio-Arganöl und Bio-Jojobaöl bewahrt die Hautfeuchtigkeit und hinterlässt ein samtig weiches Hautgefühl – ohne zu kleben.

Goldene Augenpads

Glättend. Feuchtigkeitsspendend. Straffend.Die Sofort-Pflege bei ersten Fältchen und Linien. Wirkstoffkomplex aus vier Hyaluronsäuren aktiviert die Kollagenproduktion und glättet die Augenpartie spürbar. Gerste unterstützt den Schutz der Haut vor freien Radikalen und mindert Fältchen. Für eine vitalere, strahlendere Augenpartie.

www.boerlind.com