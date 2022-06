Birgit Huber wird Vizepräsidentin bei Cosmetics Europe

Der Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e. V. (IKW) gratuliert Birgit Huber, stellvertretende Geschäftsführerin und Bereichsleiterin des Kompetenzpartners Schönheitspflege im IKW, zu ihrer Wahl als Vice-President bei Cosmetics Europe, dem europäischen Dachverband der Kosmetikindustrie.

„Kosmetik ist mein Leben“, beschreibt Birgit Huber die Leidenschaft für ihren Beruf. Seit 1985 arbeitet sie für den IKW im Bereich der Schönheitspflege und kann auf über 30 Jahre Erfahrung zurückblicken. Im IKW ist sie kompetente Ansprechpartnerin bei Fragen rund um die Kosmetik. Darüber hinaus ist sie Mitglied in diversen wissenschaftlichen und technischen Gremien wie zum Beispiel in der Kosmetik-Kommission beim BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung) oder im Informationsverbund Dermatologischer Kliniken (IVDK). Birgit Huber hat in deutschen und internationalen wissenschaftlichen Fachzeitschriften publiziert und die Auszeichnung der angesehenen Maison de Navarre Medaille des IFSCC (International Federation of the Society of Cosmetic Chemists) in Santiago de Chile erhalten.

„Mein fundiertes Know-how möchte ich nutzen, um verstärkt auf die Ansprüche der Verbraucherinnen und Verbraucher an die Sicherheit kosmetischer Mittel sowohl für die menschliche Gesundheit als auch für die Umwelt einzugehen,“ sagt Birgit Huber.

www.ikw.org, www.cosmeticseurope.eu